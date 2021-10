Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une ouverture dans le rouge, Apple et Amazon pèsent

(AOF) - Au lendemain de nouveaux records, les marchés actions américains devraient faire une pause ce vendredi. Vers 15h, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq Composite reculent respectivement de 0,20% et 0,91%. Les publications décevantes des géants Apple et Amazon pèsent sur les indices. Les valeurs technologiques sont également sous pression alors que le rendement du 10 ans américain prend plus de 3 points de base à 1,61%. Côté statistiques, si les revenus des ménages ont déçu en septembre, leurs dépenses ont surpris favorablement. L’indice des prix PCE, lui, était conforme aux attentes.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont signé de nouveaux records. Au cours d'une nouvelle journée chargée en résultats, ceux de Ford, Merck ou Caterpillar figurent parmi les plus applaudis, en attendant ceux des deux géants Amazon et Apple prévus après-Bourse. Du côté des statistiques aussi la séance est chargée, puisque la déception du côté du PIB trimestriel est venue contre-balancer des inscriptions au chômage une nouvelle fois en repli. Ainsi, le Dow Jones a gagné 0,68% et le Nasdaq, 1,39%.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les revenus des ménages américains ont reculé de 1% en septembre 2021 sur un mois, et leurs dépenses progressé de 0,6%. Ces indicateurs étaient attendus respectivement en baisse de 0,2% et en hausse de 0,5%. En août 2021, les revenus des ménages américains avaient progressé de 0,2% et leurs dépenses de +1% (chiffre révisé de +0,8%).

L'indice des prix PCE, la mesure préférée de l'inflation de la Fed, a progressé de 0,3% en septembre 2021 sur un mois, contre +0,3% (chiffre révisé de +0,4%) le mois précédent et un consensus Briefing.com de +0,3%. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation (données « core »), l’indice a augmenté de 0,2% sur un mois, contre +0,3% en août et un consensus de 0,2%.

L'indice des directeurs d'achat de Chicago pour octobre sera dévoilé à 15h45 tandis que la dernière estimation de l'indice de la confiance des ménages de l'Université du Michigan en octobre sera publiée à 16h.

Les valeurs à suivre

Amazon

Grosse déception pour le secteur technologique, Amazon a présenté des résultats décevants, pris en tenaille entre le ralentissement de sa croissance dans l'e-commerce et la hausse des coûts conjuguée à des difficultés d'approvisionnement. Au troisième trimestre, le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 3,2 milliards de dollars, soit 6,12 dollars par action, contre 6,3 milliards de dollars ou 12,37 dollars par action, un an plus tôt.

Apple

Apple a présenté hier des revenus décevants en raison de difficultés d'approvisionnement. La firme à la pomme a généré au quatrième trimestre, clos fin septembre, un bénéfice net de 20,55 milliards de dollars, soit 1,24 dollar par action, contre respectivement 12,67 milliards de dollars et 73 cent par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action est conforme aux attentes. Le chiffre d'affaires a pour sa part bondi de près de 29% pour atteindre le niveau record pour un quatrième trimestre de 83,36 milliards de dollars.

Chevron

Chevron a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la flambée des prix de l'énergie. La compagnie pétrolière américaine a réalisé au troisième trimestre 2021 un bénéfice net de 6,11 milliards de dollars, soit 3,19 dollars par action, contre une perte de 207 millions de dollars, soit 12 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,96 dollars, contre un consensus qui le donnait à 2,2 dollars. Les ventes ont bondi de 82,9% à 44,7 milliards. Les analystes visaient 41,2 milliards.

Exxon

Exxon Mobil a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la flambée de l'énergie. La compagnie pétrolière américaine a réalisé au troisième trimestre un bénéfice net de 6,75 milliards de dollars contre une perte de 680 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,58 dollar. Le consensus le donnait à 1,56 dollar. Le chiffre d'affaires a bondi de 59,7% à 73,79 milliards. Wall Street visait 71,13 milliards.

Facebook

Le PDG et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé que la société s'appellerait désormais Meta. Ce changement de dénomination est destiné à souligner la priorité qu'il accorde au métaverse – " une nouvelle phase d'expériences virtuelles interconnectées utilisant des technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ". Il intervient également alors que le réseau social est sur le grill aux Etats-Unis à la suite de la fuite de nombreux documents sur ses pratiques internes.

Gilead Sciences

Gilead Sciences a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles. Au troisième trimestre 2021, la biotech américaine a réalisé un bénéfice net de 2,59 milliards de dollars contre 360 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,65 dollars. Le consensus le donnait à 1,76 dollar. Le chiffre d'affaires a grimpé, passant de 6,58 à 7,42 milliards. Wall Street tablait sur 6,29 milliards.

Starbucks

La séance boursière s’annonce corsée pour Starbucks. La chaîne américaine de cafés a déçu les investisseurs sur un critère clef : les ventes à magasins comparables en Chine. Elles y ont en effet reculé de 7% lors du quatrième trimestre fiscal (clos le 3 octobre), alors que le groupe visait une croissance à peu près stable. L’impact de la résurgence du Covid est en cause. La solide performance du groupe aux Etats-Unis (+22% pour les ventes à magasins comparables) est ainsi reléguée en arrière-plan. En préouverture de Wall Street, le titre Starbucks chute de plus de 6% ce vendredi.