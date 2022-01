Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une nouvelle tentative de rebond

(AOF) - Les marchés américains devraient rebondir alors que le rendement du 10 ans continue de se détendre. Il perd ainsi près de 4 points de base à 1,83% alors que les statistiques économiques du jour sont mitigées. Les valeurs technologiques apprécient, mais moins les valeurs financières. Le secteur aérien sera entouré à la suite des résultats d'American Airlines et de United Airlines. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,49% et 1,05%.

Hier à Wall Street

En hausse à l'ouverture, Wall Street s'est retourné à la baisse malgré la légère détente du rendement du Bon du Trésor américain à dix ans. Après avoir atteint 1,9%, soit un nouveau plus haut depuis fin décembre 2019, il a reculé de 3,8 points de base à 1,839%. Pour autant, les investisseurs continuent de s'inquiéter d'un durcissement trop brutal de la politique monétaire de la Fed. Les valeurs technologiques et de croissance sont les plus exposées. Morgan Stanley en revanche a tiré son épingle du jeu.. Le Dow Jones a cédé 0,56% à 35 911,81 points. Le Nasdaq Composite a perdu 1,15%.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 23,2 en janvier, contre 20 pour le consensus et 15,4 en décembre.

286 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 15 janvier, à comparer avec un consensus Reuters de 220 000 et 231 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 230 000.

Les ventes de logements anciens en novembre sont attendues à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Amazon

Amazon va ouvrir sa première boutique de mode en dur à Los Angeles plus tard cette année, selon la presse américaine. Il vendra des vêtements pour femmes et pour hommes ainsi que des chaussures et autres accessoires. Les acheteurs recevront des recommandations personnalisées sur leur téléphone lorsqu'ils navigueront dans la nouvelle boutique Amazon Style, qui propose principalement des marques de mode appartenant au géant du cybercommerce.

American Airlines

A l'inverse de sa concurrente United Airlines, American Airlines progresse ce jeudi en préouverture de Wall Street, avec un gain de 1,7%. La compagnie aérienne américaine a présenté des résultats moins dégradés que prévu lors du quatrième trimestre 2021. Le groupe a en effet enregistré une perte par action ajustée de 1,42 dollar, alors que les analystes attendaient en moyenne -1,46 dollar. De son côté, le chiffre d'affaires a atteint 9,43 milliards de dollars, contre un consensus de 9,34 milliards de dollars.

AT&T

Alors que les compagnies aériennes redoutaient des conséquences catastrophiques suite au lancement, hier, de la 5G aux Etats-Unis, les perturbations annoncées ont finalement été moins nombreuses qu'attendu. Une poignée de vols impliquant des Boeing 777 ont été annulés, rapporte le Wall Street Journal, comme la liaison de British Airways entre l'aéroport international O'Hare de Chicago et Londres Heathrow. Mais plusieurs transporteurs internationaux comme Emirates et des compagnies japonaises sont revenus sur leurs décisions de suspendre certains vols.

Disney

Walt Disney vient de créer un nouveau centre de création de contenu international, dont la direction a été confiée à Rebecca Campbell. Dans son rôle nouvellement élargi de présidente de la division International Content and Operations, Rebecca Campbell se concentrera sur la production de contenu local et régional pour les services de streaming de Disney. La division sera sera le quatrième moteur de création de contenu de la société, aux côtés des départements Studios Content, General Entertainment Content et Sports Content.

Travelers

L'assureur Travelers a dévoilé des bénéfices supérieurs aux anticipations des analystes. Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net en hausse de 2% à 1,33 milliard de dollars, soit 5,37 dollars par action. Le bénéfice opérationnel ou core a atteint 1,3 milliard de dollars, soit 5,20 dollars par action, ressortant au-dessus du consensus s’élevant à 3,85 dollars. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnels.

United Airlines

United Airlines recule de 1,1 % en préouverture de Wall Street ce jeudi. La compagnie aérienne américaine a prévenu que le variant Omicron va peser au premier trimestre 2022. Elle table sur des capacités comprises entre 82 % et 84 % de la même période de 2019 et des revenus représentant environ 75 % à 80 % du niveau pré-crise. Cela a relégué en arrière-plan des résultats moins dégradés que prévu lors du quatrième trimestre 2021. United Airlines a enregistré une perte par action ajustée de 1,60 dollar, alors que le consensus escomptait -2,11 dollars.

Walmart

Walmart a annoncé l'ouverture de son premier centre de traitement des commandes dans le Mississippi, créant ainsi 250 emplois permanents à temps plein. Situé à Olive Branch, près de Memphis, le centre s'étendra sur plus de 90 000 m² et ouvrira au printemps 2022.