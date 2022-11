Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une nouvelle hausse, mais limitée

(AOF) - Les marchés américains devraient prolonger leur mouvement de hausse, mais dans des proportions beaucoup plus limitées que la veille. Si le marché des taux est fermé aux Etats-Unis en raison de la commémoration de la Journée des Vétérans, les rendements du 10 ans rebondissent en Europe après leur nette baisse de la veille. A trente minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,47% et 0,51%. Si le dollar recule, les cours de l'or noir progressent nettement.

Hier à Wall Street

Le ralentissement plus important que prévu de l'inflation a dopé les marchés actions américains. L'inflation core du mois d'octobre est ressortie à 0,3%, inférieure au consensus de 0,5%. Le rendement du 10 ans américain a chuté de plus de 30 points de base à 3,84%. Ce chiffre de l'inflation renforce la probabilité d'une Fed moins agressive à l'avenir. Les valeurs technologiques ont bénéficié en particulier de cette forte détente des taux longs. Le Nasdaq Composite a bondi de 7,35% à 11 114,15 points tandis que le Dow Jones a gagné 3,70% à 33 715,37 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Intel

JPMorgan reprend le suivi d'Intel à Sous-pondérer avec un objectif de cours de 32 dollars. " Après plusieurs années de perte de parts de marché dans les processeurs pour serveurs au profit d'AMD et d'erreurs continues dans l'exécution, nous pensons qu'il faudra plusieurs années avant qu'Intel soit en mesure d'inverser la tendance et de reprendre le leadership technologique dans l'espoir de regagner des parts de marché ", prévient le bureau d'études.

Thomson Reuters

Thomson Reuters Corporation a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de SurePrep, LLC, un leader américain des logiciels et services d'automatisation des déclarations fiscales 1040 - principal formulaire de déclaration d'impôts aux Etats-Unis - pour un montant de 500 millions de dollars en numéraire. Thomson Reuters s'attend à recevoir un avantage fiscal estimé à environ 60 millions de dollars au moment de l'achat dans le cadre de cette transaction.

US Bancorp

La société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ne détient plus que 52,5 millions de titres de la banque US Bancorp, selon un document déposé auprès de la SEC. Il possède encore 3,6% de la banque américaine.