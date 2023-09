Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers une fin de semaine sous le signe de la prudence

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère baisse. Le rendement du 10 ans est repassé au-dessus de 3% ce matin et les économistes viennent de prendre connaissance d'indice manufacturier de la Fed de New York bien supérieur aux attentes en septembre. Du côté des valeurs, les investisseurs font la fine bouche sur les prévisions de revenus d'Adobe. Le secteur automobile sera également à suivre en raison de la grève. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,12% et 0,29%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé dans le vert. Côté statistiques, les ventes de détail aux Etats-Unis en août ont grimpé de 0,6% sur un mois tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes. Les déclarations de la BCE alimentent aussi les espoirs de fin de cycle de resserrement monétaire aux Etats-Unis. Côté valeurs, le concepteur de puces britannique Arm a bondi de près de 25% pour sa première séance. Le Dow Jones a progressé de 0,96% à 34 907 points tandis que le Nasdaq a augmenté de 0,81% à 13 926 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en août seront connues à 15h15.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en septembre sera dévoilé à 16 heures.

L’indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 1,90 en septembre, à comparer avec un consensus de -10 et -19 en août.

Les prix importés, hors pétrole, ont reculé de 0,1% en août après avoir déjà reculé de 0,1% en juillet.

Les valeurs à suivre

Adobe

Les objectifs de revenus de l'éditeur de logiciels d'édition et de marketing Adobe ont laissé les investisseurs sur leur faim. Adobe a réalisé au troisième trimestre clos début septembre un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars, ou 3,05 dollars par action, contre 1,14 milliard de dollars ou 2,42 dollars par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 4,09 dollars, dépassant de 11 cents le consensus Bloomberg.

Arm

Le concepteur de puces britannique Arm est attendu en légère hausse à Wall Street après avoir clôturé hier sur une progression de près de 25% à 63,59 dollars pour sa première séance de cotation. Arm affiche une capitalisation supérieure à 65 milliards de dollars. Cette opération était la plus importante introduction en Bourse de l'année dans le monde. Aux Etats-Unis, il faut remonter à 2021 et la mise sur le marché du constructeur de véhicules électriques Rivian pour trouver une IPO plus importante : 77 milliards de dollars.

Ford/General Motors

Ford et General Motors sont attendues en légère baisse en pré-marché à Wall Street après le déclenchement d'une grève par le syndicat américain de l'automobile UAW qui vise plusieurs de leurs sites ainsi que ceux de Stellantis. La caisse de grève du syndicat atteint 825 millions de dollars, lui permettant de financer ce mouvement social pendant de douze semaines, soit un peu moins de trois mois selon le cabinet de conseil Evercore ISI. Le directeur général de Ford Motor Jim Farley, a déclaré jeudi sur CNBC que les revendications d'UAW pourraient entraîner la faillite de l'entreprise.

Lennar

Au troisième trimestre clos le 31 août 2023, Lennar a dégagé un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars, soit 3,87 dollars par action diluée, contre 1,5 milliard de dollars, soit 5,03 dollars par action diluée il y a un an. Son EBIT passe en un an de 1,89 à 1,53 milliards de dollars. Ses revenus totaux s'élèvent à 8,7 milliards de dollars contre 8,9 milliards de dollars un an auparavant. Toutefois, ses nouvelles commandes ont augmenté de 37% à 19 666 maisons, représentant une valeur en hausse de 30% à 8,6 milliards de dollars.