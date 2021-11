Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers un rebond : la distribution en vedette

(AOF) - Les marchés américains devraient repartir à la chasse aux records après avoir marqué une pause hier. Sur le plan des données économiques, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a nettement dépassé les attentes. Au chapitre des valeurs, le secteur de la distribution sera recherché grâce aux bons résultats de Kohl's et Macy's. En revanche, Cisco sera sanctionné pour ses perspectives décevantes. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagne respectivement 0,23% et 0,53%.

Hier à Wall Street

Après la longue série de records décrochés récemment, les marchés actions américains ont fait une pause mercredi, dans un contexte où l’inflation préoccupe toujours les investisseurs. Au son de la cloche, le Dow Jones a cédé 0,58 % à 35 931,05 points et le Nasdaq a reculé de 0,33 % à 15 921,57 points. La publication d’indicateurs immobiliers mitigés n’a pas donné l’impulsion dont le marché avait besoin. Côté valeurs, Target a nettement reculé, le groupe n’étant pas en mesure de complètement répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs.

Les chiffres macroéconomiques

268 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 13 novembre, contre 269 000, chiffre révisé de 267 000 la semaine précédente et un consensus Reuters de 260 000.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 39 en novembre alors qu'il était anticipé à 24 après 23,8 en octobre.

L'indice des indicateurs avancés d'octobre est attendu à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Alibaba

Le groupe Internet chinois, Alibaba, a dévoilé des profits plus faibles que prévu et des prévisions décevantes. Au deuxième trimestre, clos fin septembre, il a ainsi enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 5,367 milliards de yuans (833 millions de dollars) contre un profit de 3,38 milliards de yuans un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 11,20 yuans ou 1,74 dollars alors que le consensus s'élevait à 12,36 yuans.

Alphabet

L'Agence France-Presse et Google annoncent aujourd'hui la signature d'un accord portant sur la rémunération des droits voisins au titre de la loi française. " C'est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations constructives dans le cadre déterminé par l'Autorité de la concurrence ", explique l'agence de presse. Ce partenariat sera très prochainement complété par un programme portant sur la lutte contre la désinformation.

Cisco

Cisco a dévoilé hier soir des revenus et des perspectives décevants en raison des contraintes d'approvisionnement. Au premier trimestre, clos début octobre, de l'exercice fiscal 2022, le bénéfice net du spécialiste des équipements de réseaux a augmenté de 37% à 2,98 milliards de dollars, soit 70 cents par action. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 82 cents, dépassant de 1 cent le consensus Bloomberg. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Cisco a progressé de 8% à 12,9 milliards de dollars alors que marché visait 13 milliards de dollars.

Kohl's

Le bénéfice net de Kohl's a atteint 243 millions de dollars au troisième trimestre 2021, soit 1,65 dollar par action alors que le consensus FactSet anticipait 70 cents, après une perte de 12 millions, ou 8 cents par action, un an plus tôt. Les ventes de l'enseigne de grands magasins sont passées de 3,98 milliards de dollars l'an dernier à 4,6 milliards cette année. Le consensus anticipait 4,27 milliards. En comparable, les ventes ont progressé de 14,7%, soit 2,2 points au-dessus des attentes.

Macy's

Macy's a publié un bénéfice net de 239 millions de dollars au troisième trimestre 2021, soit 76 cents par action, après une perte de 91 millions, ou 29 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le BPA ressort à 1,23 dollar, dépassant ainsi très largement le consensus FactSet qui visait 31 cents. Les ventes de la chaîne de grands magasins se sont élevées à 5,44 milliards de dollars, en hausse de 36%, pour un consensus de 5,2 milliards. A périmètre comparable, elles ont augmenté de 37,2% pour les magasins détenus en propre, et de 35,6% si l'on inclut les magasins franchisés.

Nvidia

Nvidia a présenté des résultats et des prévisions meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos fin octobre, le spécialiste des processeurs et cartes graphiques a vu son bénéfice net bondir de 84% à 2,46 milliard de dollars, soit 97 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,17 dollar, soit 6 cents de mieux que le consensus. Les revenus ont bondi de 50% pour atteindre le niveau record de 7,1 milliards de dollars, dépassant les attentes : 6,8 milliards de dollars.