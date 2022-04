Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers un rebond fragile : Alphabet déçoit, pas Microsoft

(AOF) - Les marchés américains devraient rebondir, mais prudemment. Les futures étaient encore mieux orientés il y a quelques heures. Les résultats dévoilés depuis hier soir sont globalement meilleurs que prévu, Alphabet et Boeing faisant en particulier exception. La nouvelle progression du dollar devrait peser sur la tendance. A moins de 20 minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,31% et 0,11%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont creusé leurs pertes en seconde partie de séance. Ils ont en été ramenés à la réalité après leur hausse d'hier : la guerre en Ukraine, la situation sanitaire en Chine et bien évidemment l'inflation continuant d'inquiéter les investisseurs. Ces derniers attendent également avec inquiétudes, les publications des géants de la tech, alors que cette semaine est la plus chargée en résultats outre-Atlantique. Le Dow Jones a clôturé en repli de 2,38% à 33 240,18 points tandis que le Nasdaq Composite a chuté de 3,95% à 12 490,74 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les stocks des grossistes américains ont progressé de 2,3% en mars par rapport à février. Ils avaient augmenté de 2,6% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements en mars seront publiées à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole, 30 minutes plus tard.

Les valeurs à suivre

Kraft Heinz

Kraft Heinz a publié un bénéfice de 776 millions de dollars, soit 63 cents par action, pour le compte du premier trimestre 2022, contre 563 millions, ou 46 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le BPA ressort à 60 cents et dépasse ainsi le consensus FactSet qui visait 53 cents. Les ventes de la firme agroalimentaire ont reculé de 5,5% à 6,045 milliards de dollars, mais restent supérieures au consensus (5,826 milliards). Pour 2022, le groupe a relevé ses prévisions de croissance à environ 5% ("mid single digit"), alors que le consensus anticipe un déclin de 4,1%.

Boeing

En préouverture de Wall Street, Boeing abandonne plus de 4 %, dans le sillage de résultats décevants au premier trimestre 2022. Ainsi, le géant américain de l’aéronautique a accusé une perte nette de 1,24 milliard de dollars sur la période, contre une perte nette de 561 millions un an plus tôt. En données ajustées, la perte par action se monte à -2,75 dollars, contre un consensus FactSet de -25 cents. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 13,99 milliards de dollars au premier trimestre 2022, en baisse de 8 % sur un an. Le consensus FactSet visait 16,02 milliards.

Texas Instruments

Texas Instruments a dévoilé des prévisions décevantes et l’action est attendue en baisse. Au premier trimestre, le fabricant de semi-conducteurs a vu son bénéfice net bondir de 26% à 2,138 milliards de dollars, soit 2,35 dollars par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,33 dollars alors que le consensus s’élève à 2,2 dollars. Texas Instruments a bénéficié du dynamisme de ses ventes : +14% à 4,9 milliards de dollars. Le marché était moins optimiste et visait 4,72 milliards de dollars.

Mattel

Mattel bondit avant l'ouverture des marchés à Wall Street sur des rumeurs de presse selon lesquelles le fabricant de jouets serait en discussions pour un éventuel rachat. Le Wall Street Journal a révélé en effet que le groupe californien avait eu des discussions informelles avec des sociétés d'investissement telles qu'Apollo Global Management ou encore L Catterton. Mattel avait à la clôture d'hier une capitalisation d'environ 8 milliards de dollars.

General Motors

General Motors a levé le voile mardi soir sur ses résultats du premier trimestre 2022. Le constructeur automobile américain a publié un bénéfice net de 2,94 milliard de dollars sur la période, à comparer avec un bénéfice net de 3,02 milliards de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 2,09 dollars, dépassant le consensus Zacks qui escomptait 1,56 dollar.

T-Mobile

T-Mobile a réalisé un bénéfice de 713 millions de dollars au cours du premier trimestre 2022, soit 57 cents par action, en baisse par rapport aux 933 millions, ou 74 cents par action, enregistrés l'an passé à la même époque. Le consensus FactSet est toutefois largement dépassé, puisqu'il n'attendait que 44 cents. L'opérateur télécoms a également connu une croissance de 1,8% de ses revenus, à 20,12 milliards de dollars, cette fois-ci très légèrement en-dessous des attentes (20,134 milliards).

Microsoft

Microsoft a dévoilé des profits meilleurs que prévu grâce à un cloud toujours dynamique. Au troisième trimestre, clos fin mars, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net augmenter de 8% à 16,7 milliards de dollars, soit 2,22 dollars par action. Le consensus Bloomberg s'élevait à 2,19 dollars. Le chiffre d'affaires a atteint pour sa part 49,40 milliards de dollars, en hausse de 18% sur un an, alors que les analystes attendaient 49 milliards de dollars.

Alphabet

Alphabet, société-mère de Google, a dévoilé hier des profits plus faibles que prévu. Au premier trimestre, le géant de l'Internet a enregistré un bénéfice net de 16,44 milliards de dollars, soit 24,62 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 17,93 milliards de dollars, soit 26,29 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus était plus optimiste à 25,71 dollars. Le résultat opérationnel est passé en un an de 16,44 milliards à 20,09 milliards de dollars.