Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers le meilleurs mois d'août depuis plus de 35 ans ?

(AOF) - Les marchés boursiers américains sont en ordre dispersé à l'ouverture ce lundi. Pour ce dernier jour du mois, la séance pourrait bien s'achever sur le meilleur rendement pour un mois d'août depuis 1984. Les investisseurs continueront de surfer sur l'annonce de l'objectif de la Fed dévoilé jeudi dernier, ainsi que sur les espoirs autour d'un futur potentiel vaccin contre le covid-19. Mais les craintes d'un retour de l'épidémie à l'automne pèsent sur la tendance. Ainsi le Dow Jones et le S&P500 reculent de 0,59% et 0,16%, alors que le Nasdaq vole vers de nouveaux records en gagnant 0,24%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse en vendredi. Les investisseurs semblent rassurés par l'annonce de la Réserve fédérale concernant sa nouvelle stratégie de politique monétaire. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a, pour sa part, été révisé à la hausse. Au chapitre des valeurs, les résultats trimestriels de Dell et HP ont été favorablement accueillis par les investisseurs. L'indice Dow Jones a gagné 0,57% à 28 653,87 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,60% à 11 695,63 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas sera publié à 16h30.

Les valeurs à suivre

APPLE - TESLA

C'est aujourd'hui que les actions de la firme à la pomme et du constructeur de véhicules électriques sont fractionnées par 4 et par 5, respectivement

BERKSHIRE HATHAWAY

Berkshire Hathaway a annoncé avoir acquis au cours des douze derniers mois des participations d'environ 5% dans cinq des plus grandes sociétés de négoce de matières premières du Japon : Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co et Sumitomo. Evalué à plus de 6 milliards de dollars, la société d'investissement de Warren Buffett a précisé qu'elle se réservait la possibilité de monter jusqu'à 9,9% du capital de ces conglomérats, connus sous le nom de "sogo shosha".

BEYOND MEAT

Beyond Meat pourrait profiter de la révision à la hausse de la recommandation de Citi de Vendre à Neutre. Certes, la crise de la Covid-19 a conduit de nombreuses sociétés spécialisées dans la restauration à simplifier leurs offres de menus, reconnaît le broker. Alors que le pire de la pandémie semble passé, le bureau d'études s'attend à ce que ses opérateurs ajoutent davantage de menus végétariens au fil du temps, aux Etats-Unis comme ailleurs. Selon le courtier, la Chine offre une opportunité de croissance particulièrement significative.

GILEAD

L'antiviral expérimental Veklury (remdesivir) de Gilead Science (GILD) a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) élargie de la FDA pour traiter tous les patients hospitalisés atteint de la Covid-19. Auparavant, le traitement n'était autorisé que pour les patients hospitalisés avec un Covid-19 grave.

KKR

KKR a déclaré lundi qu'elle allait vendre sa société Epicor Software Corp. dans une transaction évaluée à 4,7 milliards de dollars à la société de private equity Clayton, Dubilier & Rice. KKR avait acheté Epicor en juillet 2016 à Apax Partners pour 3,3 milliards de dollars, dette comprise. L'action de KKR était suspendue avant l'ouverture de la bourse à Wall Street.

T-MOBILE US

Scotiabank aurait, selon le marché, entame le suivi à Surperformance avec un objectif de cours de 148 dollars sur T-Mobile US.

UNITED AIRLINES

United Airlines a annoncé aujourd'hui qu'il supprime définitivement les frais de modification sur tous les billets en classe économique et Premium pour les voyages à l'intérieur des États-Unis, avec effet immédiat. Et à partir du 1er janvier 2021, tout client United pourra voyager gratuitement sur un vol le jour de son voyage, sans réservation préalable, quel que soit le type de billet ou la classe de service. La compagnie aérienne prolonge également sa dérogation pour les nouveaux billets émis jusqu'au 31 décembre 2020, afin de permettre des changements illimités sans frais. Cette politique s'applique à tous les types de billets émis après le 3 mars 2020 et est valable pour les voyages nationaux et internationaux.