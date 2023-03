Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers des indices stables avant les chiffres de l'emploi américain

Tesla est attendu en légère baisse en pré-marché après avoir perdu plus de 3% hier. La NHTSA, l'agence de sécurité routière américaine, a annoncé mercredi qu'elle ouvrait une nouvelle enquête spéciale sur un accident mortel survenu en février en Californie impliquant une Tesla Model S dans laquelle un système avancé d'aide à la conduite a été soupçonné d'avoir été utilisé. L'agence enquête sur l'accident d'une Tesla datant de 2014 impliquant un camion de pompiers dans le comté de Contra Costa, en Californie.

La banque Silvergate va mettre fin à ses activités et a annoncé la liquidation volontaire de ses opérations. Elle avait essuyé d'importantes pertes à la suite de la faillite de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, FTX, qui était un des ses clients. Le plan de liquidation de la Banque prévoit le remboursement intégral de tous les dépôts.

General Electric (GE) a confirmé ses prévisions 2023. Pour l'activité Aérospatiale, le groupe table sur une croissance organique du chiffre d'affaires entre 4% et 9%, un bénéfice d'exploitation de 5,3 à 5,7 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible en hausse par rapport à l'année précédente. Il s'était alors élevé à 4,9 milliards de dollars.

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé. S’exprimant cette fois-ci devant la Chambre des représentants, le président de la Fed a indiqué que l’ampleur de la hausse des taux en mars dépendrait des statistiques à venir. Le rapport sur l'emploi pour février est particulièrement attendu vendredi. Le rapport ADP a révélé aujourd'hui des créations dans le secteur privé plus nombreuses que prévu. L'indice Dow Jones a perdu 0,18% à 32 798,40 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,40% à 11 576 points. Le rendement du 10 ans a clôturé juste sous le seuil des 4%.

(AOF) - Les Bourses américaines sont attendues à l'équilibre à l'ouverture de la séance. Hier, le président de la Fed Jérôme Powell a indiqué qu'aucune décision n'avait été prise concernant l'ampleur du prochain resserrement monétaire. Les investisseurs réagiront demain à la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de février. Coté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 211 000, un chiffre supérieur au consensus : 195 000. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P sont stables et ceux sur le Nasdaq reculent de 0,05%.

