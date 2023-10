Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers des indices à l'équilibre, le 10 ans américain en repli

(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir proches de l'équilibre à alors que les Bourses européennes évoluent nettement dans le vert. Cette hausse intervient suite à la détente sur les taux longs ce matin et trois jours après la flambée de violence au Moyen-Orient. Le taux à 10 ans américain chute maintenant de 11 points de base à 4,66%, affaibli par des commentaires de membres de la Fed. Côté valeurs, Pepsico a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour 2023. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,07% et 0,04%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert après l’onde de choc provoqué au Proche-Orient par l’attaque du Hamas. Les taux longs américains ont eté suspendus pour cause de Columbus Day, mais tous leurs équivalents européens sont en forte baisse. Dans le sillage de la forte hausse des cours du pétrole, Chevron a affiché la plus forte progression du Dow Jones. Plus généralement, les valeurs de l'armement et les compagnies aériennes polarisent le S&P500. Le Dow Jones a gagné 0,59% à 33 604,65 points et le Nasdaq a avancé de 0,39% à 13 484,24 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les chiffres sur le stocks des grossistes en août seront communiqués à 16h.

Les valeurs à suivre

General Motors

Quelque 4 300 travailleurs syndiqués se sont mis en grève sur trois sites canadiens General Motors dès lundi minuit, après l'expiration du délai de négociation d'un nouvel accord, faisant monter la pression sur le constructeur automobile confronté à un conflit social aux États-Unis. Le débrayage a eu lieu après que le syndicat a déclaré que GM "refusait obstinément" de s'aligner sur le contrat que la fédération avait conclu avec Ford , proposant des augmentations de salaire allant jusqu'à 25 % au Canada.

Pepsico

Pour la troisième fois de l'année, Pepsico relève ses prévisions de bénéfice annuel misant sur les multiples augmentations de prix déployées sur ses principaux marchés. La multinationale agroalimentaire vise désormais un bénéfice par action de 7,54 dollars pour l'exercice 2023, contre une prévision antérieure de 7,47 dollars, soit 11% d'augmentation. Elle s'attend toujours à une croissance interne des revenus de 10 % pour cette année. Au troisième trimestre, ses revenus s'élèvent à 23,5 milliards de dollars et son bénéfice net s'affiche à 3,11 milliards de dollars.

Rivian

Le constructeur américain de véhicules électriques Rivian est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street. De source de marché, UBS a relevé sa recommandation de neutre à acheter sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 26 à 24 dollars.