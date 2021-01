Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers de nouveaux records pour le Nasdaq

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse emmenés par les valeurs technologiques. Ils continueront de profiter de l'élan donné par la prise de fonction hier de Joe Biden. Du côté des résultats, ceux de Travelers et de Baker Hughes ont été bien accueillis, mais pas ceux d'United. Les statistiques économiques ont toutes surpris favorablement, ce qui arrive rarement. A une demi-heure de la cloche, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,12% et 0,40%. Ils ont cependant tendance à réduire leurs gains.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en hausse, le Nasdaq établissant même un nouveau record à 13 486 points. Après avoir favorablement accueilli mardi la détermination sans faille de la future secrétaire du Trésor, Janet Yellen, à soutenir la croissance, les investisseurs ont salué l'investiture du Joe Biden. Ils attendent désormais la mise en oeuvre du plan de relance de 1 900 milliards de dollars. Les performances commerciales de Netfix, qui s'est envolé, ont été l'autre puissant moteur des marchés. Le Dow Jones a gagné 0,83% à 31 188,38 points. Le Nasdaq a grimpé de 1,97% à 13 457,25 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti 26,5 en en janvier après 9,1 en décembre. Le consensus était de 12.

Les mises en chantier se sont élevées à 1,669 million le mois dernier aux Etats-Unis en rythme annualisé, contre 1,578 million en novembre. Le marché attendait 1,56 million.

1,709 million de permis de construire ont été accordés aux Etats-Unis en rythme annualisé en décembre, contre 1,639 million en novembre. Le marché attendait 1,604 million.

900 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 16 janvier, un nombre inférieur au consensus Reuters s'élevant à 910 000. Elles s'élevaient à 926 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 965 000.

Les valeurs à suivre

BAKER HUGHES

Le groupe parapétrolier Baker Hughes a dévoilé des résultats plus dégradés que prévu au quatrième trimestre. Il a affiché un bénéfice net de 653 millions de dollars, soit 91 cents par action, contre un profit de 48 millions de dollars, soit 7 par action, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le groupe affiche cependant une perte de 7 cents, en comparaison au consensus FactSet de + 17 cents. Ses revenus ont chuté de 13% à 5,5 milliards de dollars alors que le marché visait 5,42 milliards de dollars.

CITIGROUP

Berenberg a abaissé sa recommandation d'Achat à Conserver sur Citigroup, avec un objectif de cours cependant relevé de 55 dollars à 70 dollars. Suite à une augmentation de 50 % de l'action de Citigroup au cours des trois derniers mois, le bureau d'études pense que les coûts probables de la transformation de la banque, ainsi que d'autres vents contraires, pourraient être sous-estimés. La hausse de la valorisation reflète principalement une baisse du coût supposé des capitaux propres (de 10 %), qui reflète l'amélioration des perspectives en matière de risque de crédit.

UNITED AIRLINES

United Airlines a publié mercredi soir des résultats nettement dans le rouge au titre du quatrième trimestre 2020. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a accusé une perte nette de 1,9 milliard de dollars sur la période, ou -6,39 dollars par action, contre un bénéfice net de 641 millions de dollars, ou 2,53 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à -7 dollars, décevant les attentes du consensus Zacks (-6,56 dollars).TRAVELERS

TRAVELERS

La compagnie d'assurance Travelers a publié un bénéfice par action pour le compte du quatrième trimestre 2020 de 5,10 dollars, contre 3,35 dollars l'an passé à la même époque. Son profit de base ("core income") a atteint 4,91 dollars par action, alors que le consensus FactSet tablait sur 3,18 dollars. Son chiffre d'affaires total s'est élevé à 8,4 milliards de dollars contre 8,06 milliards l'an passé (consensus à 8,12 milliards), et les primes nettes émises se sont chiffrées à 7,27 milliards de dollars, en hausse de 3%, pour un consensus de 7,3 milliards.