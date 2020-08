(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir vendredi de la ma manière qu'ils ont terminé jeudi: en rouge pour le Dow Jones et le S&P500, et en vert pour le Nasdaq. La journée est marquée par toute une série de statistiques: alors que la croissance des ventes au détail a ralenti en juillet, la production industrielle à 15h15 devrait elle aussi montrer un affaiblissement de la reprise économique. La journée sera aussi cruciale pour les négociations sur le plan de relance. Les futures sur indice indiquent une baisse du Dow Jones et S&P500 de 0,4% et 0,15%, et une hausse du Nasdaq de 0,19%.

Hier à Wall Street

Les indices actions américains ont marqué une pause jeudi, malgré les bons chiffres hebdomadaires du chômage. Les investisseurs sont toujours préoccupés par les négociations entre républicains et démocrates concernant le plan de relance économique. Si Donald Trump a dû intervenir le weekend dernier pour pallier les manquements du Congrès, les marchés ont peur que les mesures annoncées ne suffisent pas. De plus, les perspectives de Cisco ont pesé sur le Dow Jones. A la clôture, ce dernier a cédé 0,29%, et le S&P500, bien que proche d'un record, a perdu 0,2%. Le Nasdaq a lui gagné 0,27%.

Les chiffres macroéconomiques

La productivité dans les activités non-agricoles aux Etats-Unis a augmenté de 7,3% au second trimestre 2020 par rapport au premier. Le marché attendait une hausse de 1,5%, alors qu'elle avait baissé de 0,9% au trimestre précédent. Le coût unitaire du travail a lui grimpé de 12,2% au second trimestre, contre 6,2% attendus et une hausse de 9,8% au premier trimestre.

Les ventes au détail américaines ont augmenté de 1,2% sur un mois en juillet 2020, alors que le marché attendait +1,9%. En juin, elles avaient crû de 8,4% (révisé de 7,5%). Hors automobile, elles ont grimpé de 1,9%, contre +1,3% attendu et un mois précédent à +8,3 (révisé de +7,3%). En rythme annuel, les ventes ont augmenté de 2,7%, après +1,1% en juin.

La croissance de la production industrielle en juillet sera connue à 15H15, avant les stocks des entreprises et une série d'indicateurs de l'Université du Michigan à 16h00.

Les valeurs à suivre

APPLE

Le très populaire jeu, Fortnite, avec 350 millions de joueurs enregistrés, n'est plus disponible sur l'App Store et Google Play, Epic Games ayant essayé de contourner les commissions (30%) prélevées par Apple et Google pour distribuer les applications. Les géants technologiques ont répliqué en suspendant le jeu. Réponse du berger à la bergère, Epic poursuit Apple devant la justice en Californie accusant le fabricant de l'iPhone d'avoir des pratiques monopolistique dans la manière dont elle distribue les applications sur les appareils et traite les paiements pour le contenu numérique.

APPLIED MATERIALS

L'équipementier américain pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des résultats et des prévisions plus élevés que prévu. Au troisième trimestre, clos fin juillet, le groupe a enregistré un bond de 47% de son bénéfice net à 841 millions de dollars, soit 91 cents par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est ressorti à 1,06 dollar contre un consensus FactSet de 95 cents. Le chiffre d'affaires d'Applied Materials a augmenté de 23% à 4,395 milliards de dollars alors que le marché attendait 4,19milliards de dollars.

BAIDU

Le groupe technologique chinois coté à Wall Street, Baidu, a dévoilé des profits supérieurs au consensus. Au deuxième trimestre, il a enregistré un bénéfice net de 3,578 milliards de yuans (507 millions de dollars) contre un profit net de 2,412 milliards de yuans un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,08 dollars, supérieur au consensus de 1,36 dollar. Les revenus de Baidu notamment présent dans la recherche sur Internet ont reculé de 1% à 26,034 milliards de yuans (3,685 milliards de dollars) alors que le marché visait 3,7 milliards.

BOEING

Goldman Sachs a réitéré sa recommandation d'Achat sur le titre Boeing, assortie d'un objectif de cours de 225 dollars. Le broker américain attend notamment des développements favorables sur le dossier du 737 MAX.

NOVAVAX

Novavax a conclu un accord avec le Royaume-Uni portant sur l'achat de 60 millions de doses de son potentiel vaccin contre le Covid-19. Les doses pourraient être fournies dès le premier trimestre 2021. Le titre de la biotech est attendue en forte hausse ce vendredi en préouverture des marchés actions américains.