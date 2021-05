(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir en hausse ce vendredi, en dépit de statistiques macroéconomiques peu flatteuses. EN particulier du côté de l'inflation, qui inquiète les investisseurs depuis de longues semaines: l'indice des prix à la consommation, dit "PCE core", a en effet grimpé plus vite qu'espéré en avril, atteignant son plus haut niveau depuis 2008. Mais pour la plupart des analystes, ce phénomène ne serait que passager, écartant l'hypothèse d'un resserrement de la politique montéaire accommodante de la Fed. En pré-ouverture, le Dow Jones et le Nasdaq gagnent 0,4% et 0,16%.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé dans le vert. Les valeurs traditionnelles ont bénéficié de la confirmation, en deuxième estimation, d'une croissance du PIB américain de 6,4% au premier trimestre, et du repli plus marqué que prévu des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Les valeurs technologiques, elles, restent dépendantes de l'évolution inverse des taux, qui ont légèrement grimpé dans l'attente des chiffres de l'inflation, vendredi. Le Dow Jones a gagné 0,41% à 34 464,64 points tandis que le Nasdaq a terminé stable (-0,01% à 13 736,28 points).

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les dépenses des ménages ont progressé de 0,5% en avril par rapport au mois précédent, et sont ainsi conformes aux attentes du marché. Cela représente un gros ralentissement par rapport au mois précédent (+4,7%). Dans le même temps, les revenus ont chuté de 13,1% en moyenne, après une hausse de 20,9% en mars; le consensus anticipait une baisse de 14,1%.

L'indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis est ressorti en hausse de 0,6 en avril sur un mois, similaire à celui de mars. Ajusté des éléments les plus volatils comme l'alimentation et les énergies, l'indice PCE "core" ressort en hausse de 0,6%, conforme aux attentes du marchés (après +0,4% en mars). En données annualisées, ce dernier progresse de 3,1%, au-dessus du consensus de +2,9% et du chiffre du mois précédent (+1,9%).

Les valeurs à suivre

COSTCO

Au cours du troisième trimestre de son exercice fiscal 2021, clos le 9 mai dernier, Costco a réalisé un bénéfice de 1,22 milliard de dollars, soit 2,75 dollars par action, après un bénéfice de 838 millions de dollars, ou 1,89 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet visait pour sa part un BPA de 2,32 dollars. Les ventes du distributeur de produits électroniques ont bondi de 21,7% (+20,6% en organique) à 44,38 milliards de dollars, alors que les analystes attendaient 44,7 milliards. Les ventes en ligne ont progressé de 41,2%.

DELL

Dell a réalisé au premier trimestre de son exercice (période février-avril 2021) un bénéfice par action ajusté de 2,13 dollars, alors que le consensus FactSet n'en attendait que 1,61. Les ventes de la société informatique ont progressé de 12% sur un an, à 24,5 milliards de dollars, contre un consensus de 23,4 milliards. La division Produits a bondi de 12%, alors que les services ont sont en hausse de 10%. Le groupe a également ajouté que la pénurie de puces et de composants allait ralentir la croissance de l'activité PC, et que le résultat d'exploitation serait en baisse de 10% au T2.

SALESFORCE

Salesforce a réalisé au premier trimestre un bénéfice net de 469 millions de dollars, soit 50 cents par action, contre un bénéfice de 99 cents, ou 11 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le BPA s'établit à 1,21 dollar (+73%), alors que le consensus FactSet anticipait 88 cents. Le chiffre d'affaires du concepteur de logiciels de gestion est lui en hausse de 22,4% à 5,96 milliards de dollars, contre 5,89 milliards attendus. La société californienne prévoir au second trimestre un BPA ajusté de 91 à 92 cents et un chiffre d'affaires de 6,22 à 6,23 milliards de dollars.