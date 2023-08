Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Une baisse des indices en vue ; les créations d'emplois plus élevées qu'attendu

(AOF) - Les indices américains devraient débuter la séance en baisse après la dégradation de la note des Etats-Unis par Fitch. L'agence de notation financière l'a abaissée d'un cran, de AAA à AA+, une première depuis 2011. Fitch se justifie en évoquant une détérioration constante des normes de gouvernance sur le plafond de la dette du pays. Côté statistiques, les créations d'emplois sont ressorties nettement supérieures aux attentes en juillet, selon le rapport ADP. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq reculent respectivement de 0,59% et de 0,79%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la première séance du mois d'août en ordre dispersé. Au chapitre macroéconomique, l'indice ISM d'activité manufacturière aux États-Unis pour juillet a déçu, ressortant à 46,4, contre un consensus de 46,8 après 46 en juin. Côté valeurs, Uber a plongé de plus de 5% malgré un bénéfice plus fort que prévu au deuxième trimestre. De son côté, Caterpillar s'est envolé de plus de 8% après avoir annoncé un quasi-doublement de son bénéfice net. Le Dow Jones a gagné 0,2% à 35 630,68 points tandis que le Nasdaq a abandonné 0,43% à 14 283,91 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les créations d'emplois non-agricoles s'élèvent à 324 000 en juillet contre un consensus de 189 000 après 455 000 en juin, selon le rapport ADP.

Les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis seront connus à 16h30.

Les valeurs à suivre

AMD

Au deuxième trimestre 2023, AMD (Advanced Micro Devices) a dévoilé un résultat net en baisse de 94% sur un an à 27 millions de dollars contre 447 millions de dollars au premier trimestre 2022. Sur cette période, sa marge brute s'est stabilisé à 46%. En outre, le fabricant américain de semi-conducteurs affiche sur ce trimestre une perte d'exploitation de 20 millions de dollars contre un résultat d'exploitation de 526 millions de dollars il y a un an. Son bénéfice dilué par action est passé de 0,27 cents à de 0,02 cent. Ses ventes ont diminué de 18% passant de 6,55 à 5,35 milliards de dollars.

Chesapeake Energy

Au second trimestre 2023, le producteur de gaz naturel américain Chesapeake Energy a dégagé un bénéfice net de 391 millions de dollars, soit 2,73 dollars par action diluée. Celui-ci a nettement baissé comparé aux 1,23 milliards de dollars de bénéfices réalisés il y a un an à la même période. Son Ebitdax ajusté a chuté sur ce trimestre passant de 1,26 milliards de dollars à 524 millions de dollars. Au cours du deuxième trimestre 2023, Chesapeake a généré 515 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation contre 919 millions de dollars il y a un an.

Electronic Arts

Développeur et producteur mondial de jeux vidéo, Electronic Arts (EA) a dégagé un résultat net au premier trimestre 2023/2024 de 402 millions de dollars contre 311 millions de dollars il y a un an à la même période. Sur ce trimestre, son flux de trésorerie d'exploitation est de 359 millions de dollars alors qu'il était négatif à hauteur de 78 millions de dollars il y a un an. Son chiffre d'affaires net s'est élevé à 1,924 milliard de dollars sur ce premier trimestre contre 1,76 milliard de dollars il y a un an à la même période.

Pinterest

Pinterest, dont l'action reculait de 2,6% en pré-Bourse, a publié des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. La plateforme d'images a affiché des revenus en augmentation de 6% à 708 millions de dollars, contre 696 millions de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 21 cents, contre 12 cents de consensus. Le groupe anticipe une hausse de sa marge pour l'ensemble de l'année, à la faveur d'un redressement du marché publicitaire et d'une baisse de ses coûts.

Starbucks

La chaîne de cafés américaine Starbucks, dont le titre fléchissait de 2% en avant-Bourse, a publié mardi un chiffre d'affaires au troisième trimestre 2023 inférieur aux attentes du marché, dans un contexte de baisse de la demande en Amérique du Nord et à l'international malgré le rebond en Chine. Sur ce trimestre, le bénéfice ajusté par action est de 1 dollar contre 95 cents de consensus et 0,84 cents il y a un an (soit une hausse de 19%), avec l'amélioration de la productivité et la hausse des prix. La marge opérationnelle a atteint 17,4% contre 16,9% un an avant, battant le consensus.