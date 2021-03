Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Un mois de mars qui devrait démarrer dans le vert

(AOF) - La semaine devrait bien commencer pour les indices américains, après une dernière semaine de février plutôt chaotique. Alors que les rendements obligataires se détendent, les investisseurs devraient bien accueillir les bonnes nouvelles du weekend. La première, celle sur le plan de relance de 1 900 milliards de dollars, adopté par la Chambre des Représentants. La seconde, celle sur les vaccins de Johnson & Johnson, validé par les autorités sanitaires et qui devrait permettre d'accélérer les campagnes de vaccination. En pré-séance, le Dow Jones et le Nasdaq gagnent respectivement 1,09% et 1,18%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. La tension sur les taux souverains qui avait fait chuter les marché s'est apaisée vendredi. Côté statistiques, les revenus des ménages ont crû plus fortement que leurs dépenses au mois de février, et l'indice des prix PCE a progressé, mais n'a pas flambé. Enfin, l'indice de confiance des consommateurs est ressorti en février légèrement meilleur que prévu. Le Dow Jones a cédé 1,5% à 30 932,37 points. Sur un mois, ils ont toutefois gagné du terrain : +3,15% pour le Dow Jones et +0,93% pour le Nasdaq malgré une fin de février mouvementée.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour février est attendu à 15h45. Les dépenses de construction de janvier et l'ISM manufacturier de février sont attendus à 16h.

Les valeurs à suivre

BERKSHIRE HATHAWAY

Berkshire Hathaway a dévoilé vendredi soir des résultats en forte hausse au quatrième trimestre. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré un profit net de 35,83 milliards de dollars, soit 23 015 dollars par action, contre un bénéfice net de 29,16 milliards de dollars, soit 17 909 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de contrats dérivés.

DISNEY, NETFLIX, AMAZON

Les plateformes de streaming ont largement été récompensées dimanche soir lors de la 78ème cérémonie des Golden Globes, qui s'est tenue en distanciel. Le prix du meilleur film dramatique est revenu à "Nomadland", un roadmovie de Chloé Zhao, également vainqueur du prix de meilleure réalisatrice, produit par Searchlight Pictures, désormais filiale de Disney. Amazon Prime n'est pas en reste, avec le Golden Globe de la meilleure comédie pour "Borat 2" et celui de meilleur acteur dans une comédie pour Sacha Baron Cohen.

FERRARI

Ferrari a annoncé vendredi soir son intention de proposer la distribution d'un dividende de 0,867 euro par action au titre de l'exercice 2020, ce qui représente une distribution totale d'environ 160 millions d'euros. Les actionnaires se prononceront sur ce montant le 15 avril prochain lors d'une Assemblée générale. En cas d'approbation par ces derniers, le dividende sera mis en paiement le 5 mai prochain.

JOHNSON & JOHNSON

Samedi dernier, la FDA a autorisé en urgence le vaccin de Johnson & Johnson contre le Covid-19. Selon les résultats des études dévoilés par le groupe pharmaceutique américain, ce vaccin est efficace à 85 % contre les formes graves de la maladie, après seulement une injection. Les deux autres vaccins sur le marché, ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna, nécessitent deux injections. Autre atout, il se conserve dans un simple frigo et non, comme ses concurrents, à des températures allant jusqu'à -70 degrés. Ce vaccin, de conception classique, est réputé efficace contre la plupart des variants.

MODERNA

AstraZeneca a cédé l'intégralité de sa participation de 7,7% dans Moderna au cours de l'exercice 2020. Sellon Le Times, la cession a apporté plus d'un milliard de dollars à AstraZeneca.