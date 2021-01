Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Tout va-t-il se dérouler selon le plan ?

(AOF) - Les Bourses américaines sont attendues en légère hausse alors que Joe Biden doit présenter un nouveau plan de relance qui pourrait avoisiner les 2 000 milliards de dollars. De ses détails dépendront la réaction des investisseurs. Les premiers résultats trimestriels sont tombés il y a quelques minutes et ont dépassé les attentes : BlackRock et Delta Airlines. A moins de 30 minutes des premières transactions, les futures sur les indices S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,14% et 0,08%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé la séance essentiellement en hausse mercredi. Dans le même temps, la Chambre des représentant s'est prononcée en faveur d'une procédure de destitution en l'encontre de Donald Trump pour incitation à l'insurrection. C'est la deuxième fois de son mandat que cela se produit, du jamais vu. Par ailleurs, Lael Brainard, une membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, a déclaré que la banque centrale continuerait certainement son programme de rachat de titres. Au final, le Dow Jones a a cédé un petit 0,03% à 31 060 pts, et le Nasdaq a gagné 0,43% à 13 129 pts.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix des importations ont augmenté de 0,9% en décembre aux Etats-Unis après une progression de 0,2% en novembre. Ils ont augmenté de 0,4% hors pétrole en décembre contre -0,2% en novembre.

Aux Etats-Unis, 965 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 9 janvier, ce chiffre se comparant au consensus Reuters de 780 000 et 784 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 787 000.

Les valeurs à suivre

BLACKROCK

BlackRock a présenté des résultats meilleurs qu'anticipé au quatrième trimestre. Sur cette période, le premier gestionnaire d'actifs du monde a vu son bénéfice net augmenter de 19% à 1,55 milliard de dollars, soit 10,02 dollars par action. En données ajustées, le bénéfice par action a atteint 10,18 dollars, dépassant le consensus Bloomberg s'élevant à 9,19 dollars. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a augmenté de 13% à 4,48 milliards de dollars, là où le marché visait 4,31 milliards de dollars.

DELTA AIR LINES

Delta Air Lines a dévoilé ses résultats financiers au titre de son quatrième trimestre 2020. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a accusé une perte nette de 755 millions de dollars sur la période, ou -1,19 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,10 milliard de dollars, ou 1,71 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, la perte par action ressort à -2,53 dollars, contre un consensus FactSet de -2,51 dollars.

NORDSTROM

Nordstrom a annoncé hier soir que ses ventes pour la période des fêtes de fin d'année, correspondant aux 9 semaines se terminant le 2 janvier 2021, ont reculé de 22% par rapport à l'an passé, conformes aux attentes de la société qui prévoyait une baisse de l'ordre de 20% pour le quatrième trimestre. La tendance s'est améliorée d'environ 500 points de base par rapport au troisième trimestre. La chaîne de grands magasins ajoute que les ventes en ligne ont augmenté de 23% et représentent désormais 54% des ventes totales, contre 34% pour la même période de l'exercice 2019.

TESLA

L'ascension boursière de Tesla devrait marquer une pause ce jeudi. En effet, l'autorité nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a demandé à la firme d'Elon Musk de rappeler 158 000 véhicules (des Model S et Model X). Cette demande découle de défauts de l'écran tactile, qui n'affiche pas correctement certaines informations, et présente donc des risques pour la sécurité.