Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Timide rebond en vue

(AOF) - Après avoir terminé en forte baisse vendredi, les marchés actions américains sont attendus en légère hausse à l'ouverture. Mais la prudence est de mise, les craintes de récession mondiale se faisant de plus en plus visibles. Les rendements du Trésor se replient après une nouvelle forte hausse trimestrielle, eu égard à la politique monétaire agressive de la Fed. Côté valeurs, Tesla déçoit avec des chiffres de production moins élevés qu'attendu par les marchés. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur les indices S&P Futures et Nasdaq gagnent respectivement 0,84% et 0,52%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains, après avoir connu un rebond à mi-séance, sont retombés dans leur travers avec, à la clé, une nouvelle baisse. Les trois indices majeurs de Wall Street ont en pris pour leur grade, atteignant leur plus bas niveau de l'année en clôture. Le Dow Jones a cédé 1,70% et conclu à son plus bas niveau de fin de séance depuis début novembre 2020, à 28.725,51 points. L'indice Nasdaq a perdu 1,51%, au plus bas en clôture depuis juillet 2020, à 10.575,61 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis,l'indice des directeurs d'achat manufacturier pour septembre sera publié à 15h45.

Aux Etats-Unis, les dépenses de construction en août seront divulguées à 16h00.

Les valeurs à suivre

Boeing

L'avionneur américain Boeing a fait savoir qu'il s'engageait à verser deux millions de dollars en soutien aux populations sur le terrain impactées par l'ouragan Ian en Floride. Cette somme comprend un don de 750 000 dollars à la Volunteer Florida Foundation, l'agence principale de l'État pour le volontariat et le service national qui gère directement le fonds de secours aux sinistrés de Floride.

Tesla

Tesla Motors perdait 4,78% dans les échanges d'avant-Bourse à 252,40 dollars après avoir annoncé le 2 octobre qu'il avait produit plus de 365 000 véhicules et livré plus de 343 000 véhicules au troisième trimestre, soit moins qu'anticipé par les marchés. "Il devient de plus en plus difficile d'assurer la capacité de transport des véhicules et à un coût raisonnable pendant ces semaines de pointe en matière de logistique", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.