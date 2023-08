Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Timide progression en vue : bad news is good news

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse, soutenus par des statistiques économiques décevantes (PIB et enquête ADP). Du point de vue des investisseurs, elles sont une bonne nouvelle en terme de politique monétaire. Ces données augmentent la probabilité que la Fed n’ait pas à augmenter de nouveau ses taux. Le rendement du 10 ans américain est de nouveau en baisse. HP Inc devrait également reculer après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,06% et 0,04%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont clôturé en nette hausse après la publication de plusieurs statistiques. L'indice de confiance des ménages du Conference Board a enregistré une baisse inattendue en août. Selon le rapport JOLTS, les ouvertures de postes sont moins élevées que prévu en juillet. Ces deux données ont entrainé un repli des taux longs : le 10 ans américain s'est replié à 4,14%. Ces deux statistiques renforcent la probabilité d’un statu quo lors de la prochaine réunion de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0,85% à 34 852,67 points et le Nasdaq a progressé de 1,74% à 13 943,76 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur privé a créé 177 000 emplois en août après 371 000, chiffre révisé de 324 000, selon l'enquête ADP. Le marché anticipait 195 000 créations de postes.

Le PIB américain a progressé de 2,1% au deuxième trimestre, selon une deuxième estimation. Il avait été annoncé en hausse de 2,4% auparavant et les économistes s'attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé. Les Etats-Unis avaient enregistré une croissance de 2% au premier trimestre.

L'indice des prix à la consommation core a augmenté de 3,7% au deuxième trimestre, selon une deuxième estimation. Il avait été annoncé en hausse de 3,8% auparavant.

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 91,2 milliards de dollars en juillet. Il est supérieur au consensus de 89,9 milliards de dollars et au déficit de juin : - 88,8 milliards de dollars.

Les promesses de ventes immobilières en juillet seront connues à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Fibrogen

La biotech américaine Fibrogen est attendue en baisse de plus de 23% en pré-marché à Wall Street après qu’elle a annoncé l'échec du Pamrevlumab, son médicament expérimental contre la dystrophie musculaire de Duchenne (ou « myopathie »). L'étude baptisée Lelantos 2 n'a pas atteint le critère d'évaluation principal, à savoir le changement du score total de l'évaluation ambulatoire North Star (NSAA) entre le début de l'étude et la semaine 52. Les critères d'évaluation secondaires n'ont pas non plus été atteints dans le cadre de l'étude.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise a présenté des perspectives de revenus décevantes. Au troisième trimestre, clos fin juillet, le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a généré un bénéfice net de 464 millions de dollars, soit 35 cents par action, contre un bénéfice net de 409 millions de dollars ou 31 cent par action un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 49 cents, soit 2 cents de mieux que le consensus.

HP Inc

HP Inc est attendu en forte baisse à Wall Street après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. Au troisième trimestre, clos fin juillet, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a vu son bénéfice net chuter de 32% à 766 millions de dollars de dollars, soit 76 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 86 cents par action, en ligne avec les attentes. Son chiffre d'affaires a reculé de 9,9% à 13,2 milliards de dollars, ressortant sous la prévision de marché de 13,37 milliards de dollars.

PVH

PVH est attendu en légère hausse à Wall Street alors que la société mère de Tommy Hilfiger a publié un bénéfice non GAAP de 1,98 dollar par action pour le deuxième trimestre fiscal, en baisse par rapport aux 2,08 dollars de l'année précédente. Pour le trimestre terminé le 30 juillet, le chiffre d'affaires est ressorti à 2,21 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 2,13 milliards de dollars de l'année précédente. Pour l'année fiscale, la firme américaine prévoit un bénéfice de 10,35 dollars par action pour l'année fiscale, contre 10 dollars auparavant.

Warner Bros

Warner Bros est attendu en légère baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce de la nomination du Britannique Mark Thompson, ex directeur général de la BBC et ex-président du New York Times, au poste de CEO de sa filiale CNN Worldwide, à compter du 9 octobre. Le groupe souligne qu'en tant que directeur général de la BBC de 2004 à 2012, Mark Thompson a dirigé l'une des plus grandes salles de rédaction au monde, ainsi que des dizaines de services de télévision et de radio nationaux et internationaux et de vastes services d'information numérique à l'échelle mondiale.