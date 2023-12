Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Tentative de rebond en vue, le pétrole se reprend

(AOF) - Les marchés américains devraient rebondir, mais la tendance reste fragile. Après leur nette baisse d'hier, les cours du pétrole rebondissent aujourd'hui. Les taux longs se reprennent également, avec un rendement du 10 ans en hausse de 3,6 points de base. Les investisseurs ont pris connaissance d'une légère hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage. Le rapport officiel sur l'emploi en novembre est attendu demain. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent 0,30% et 0,61%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont reculé sur fond de chute du pétrole. Le cours du baril de WTI est tombé sous les 70 dollars. En début d'après-midi, les investisseurs ont pris connaissance du rapport ADP qui a mis en exergue des créations d'emplois nettement inférieures aux attentes en novembre. Le rapport officiel sur l'emploi est attendu ce vendredi. Côté valeurs, Toll Brothers a bénéficié de profits annuels record et supérieurs aux attentes. Le Dow Jones a perdu 0,19% à 36054,43 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,58% à 14146,71 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 220 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 222 000, après 219 000 la semaine précédente.

Les stocks des grossistes en octobre sont attendus à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Les valeurs à suivre

Chevron

Chevron a prévu une fourchette de dépenses en capital de 15,5 à 16,5 milliards de dollars pour les filiales consolidées et un budget d'investissement des sociétés affiliées d'environ 3 milliards de dollars pour 2024. Les dépenses de l'activité "amont" en 2024 devraient être d'environ 14 milliards de dollars. Les dépenses d'investissement en "aval" devraient s'élever à environ 1,5 milliard de dollars, dont 80% aux États-Unis. Les dépenses d'investissement des entreprises et des autres secteurs devraient s'élever à environ 0,5 milliard de dollars.

Dollar General

Dollar General avance de près de 3% en avant-Bourse, le distributeur à bas coût ayant fait état d'une baisse moins marquée que prévu de ses ventes au troisième trimestre. Les ventes comparables ont baissé de 1,3% par rapport aux estimations des analystes qui tablaient sur un recul de 2,1%. La firme américaine, qui a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice 2023, a déclaré un bénéfice de 1,26 dollar par action en baisse par rapport aux 2,33 dollars de l'année précédente et à un consensus de 1,21 dollar.

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop est attendu dans le rouge à Wall Street en raison de revenus décevants. Au troisième trimestre, il a enregistré une perte de 3,1 millions de dollars, soit -1 cent par action, contre une perte de 94,7 millions de dollars, représentant 31 cents par action, un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne une perte de 9 cents par action. Les ventes ont décliné à 1,078 milliard de dollars, contre 1,186 milliard de dollars environ sur la période comparable de l'an dernier. Wall Street visait 1,18 milliard de dollars.

Nikola

Nikola Corporation est attendu en baisse de plus de 18% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé son intention d'offrir 100 millions de dollars d'actions ordinaires et 200 millions de dollars d'obligations senior convertibles vertes d'échéance 2026 dans le cadre d'offres publiques distinctes. Le constructeur de véhicules électriques a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre d'actions pour son fonds de roulement et d'autres objectifs généraux ainsi que des investissements écologiques.

Robinhood

"Aujourd'hui, nous lançons l'application Robinhood Crypto pour tous les clients éligibles dans l'Union européenne", a indiqué la plate-forme américaine de courtage en ligne. "L'UE a développé l'une des politiques les plus complètes au monde en matière de réglementation des crypto-actifs, c'est pourquoi nous avons choisi la région pour lancer les plans d'expansion internationale de Robinhood Crypto," a expliqué la société.