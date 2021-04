Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Stabilité attendue, les banques et Coinbase en vedette

(AOF) - Les marchés américains devraient débuter stable une séance qui marque le début de la saison des résultats aux Etats-Unis. JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo ont dépassé les attentes grâce à leurs activités de marchés et à des reprises de provisions. Mais la plus importante plateforme d'échange de crypto-monnaies aux Etats-Unis, Coinbase, devrait leur faire de l'ombre lorsque son prix d'introduction sera connu. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 sont en repli de 0,02% et ceux sur le Nasdaq Composite en hausse de 0,16%.

Hier à Wall Street

Wall Street a terminé mardi sur une note hésitante. Les investisseurs sont restés sur leur garde alors que les autorités US ont annoncé une pause dans l'utilisation du vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson après des cas de thrombose. Ils ont également affiché leur prudence face à l'accélération de l'inflation en mars et dans l'attente du coup d'envoi de la saison des résultats du premier trimestre, mercredi. Comme d'habitude, ce sont les grandes banques qui ouvriront le bal. Le Dow Jones a cédé 0,2% à 33 677,27 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 1,05% à 13 996,1 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix des importations ont augmenté de 1,2% en mars aux Etats-Unis après +1,3% en février. Hors pétrole, leur hausse a atteint 0,8% après +0,5% en février.

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole, à 16h30. Le Livre Beige sur la santé de l'économie sera publié à 20h.

Les valeurs à suivre

BED BATH & BEYOND

Bed, Bath & Beyond a publié un bénéfice de 9,1 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit 8 cents par action, après une perte de 65,8 millions de dollars un an plus tôt. En données ajustées, le BPA s'établit à 40 cents, contre un consensus FactSet de 31 cents. Les ventes du distributeurs d'équipements pour la maison ont cependant reculé de 15,7% à 2,62 milliards de dollars, décevant au passage le consensus qui espérait 2,63 milliards. Les ventes en ligne ont, elle, grimpé de 86%.

COINBASE

Si les banques américaines, Goldman Sachs, JPMorgan et Wells Fargo vont ouvrir cet après-midi le bal des résultats, elles devraient se faire voler la vedette par l'introduction en Bourse de Coinbase. La plus importante plateforme d"échange de crypto-monnaies aux Etats-Unis s'introduira sur le Nasdaq via une cotation directe et non par une IPO traditionnelle. Dans ce cadre, son prix de référence à été fixé à 250 dollars par action. Ce prix de référence, qui n'est pas le prix d'ouverture, mais plutôt un guide pour les investisseurs, valorise Coinbase à environ 65 milliards de dollars.

DISCOVERY

Credit Suisse aurait liquidé certaines positions hier soir, notamment un gros bloc d'actions Discovery, selon des sources de marché, de manière à réduire son exposition à Archegos Capital, le fonds américain qui n'a pas pu répondre à d'importants appels de marge en mars.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs a dévoilé une performance supérieure aux prévisions de Wall Street grâce à la solide performance de sa banque d'investissement. Au premier trimestre, la célèbre banque d'affaires américaine a enregistré un bénéfice net part du groupe en progression de 464% à 6,836 milliard de dollars, soit 18,60 dollars par action. Il s'agit d'un nouveau record. Classiquement pour Goldman Sachs, le consensus est largement très éloigné de la réalité à 10,22 dollars.

JPMORGAN

Première banque américaine à présenter ses résultats, JPMorgan a dévoilé des profits multipliés par près de 5, bénéficiant de 5,2 milliards de dollars de reprises de provisions et de sa bonne performance dans la banque d'investissement. Au premier trimestre, le bénéfice net a bondi de 399% à 14,30 milliards de dollars, soit 4,50 dollars par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 3,31 dollars, à comparer au consensus FactSet de 3,10 dollars.

MODERNA

Moderna a annoncé que, six mois après l'administration de la deuxième dose, son vaccin contre le Covid-19 protégeait à 90% contre contre toutes les formes de la maladie, et de plus de 95% contre les formes graves. La biotech américaine a par ailleurs organisé aujourd'hui sa deuxième journée annuelle des vaccins. A cette occasion, le groupe a annoncé des données intermédiaires positives d'un essai de phase 1 d'un candidat vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) et des données positives d'un essai de phase 2 de son candidat vaccin contre le cytomégalovirus (CMV).

NIKOLA

Nikola, le fabricant de camions électriques et à hydrogène, a jeté les bases d'un accord de partenariat avec Iveco et OGE visant à développer des infrastructures permettant le transport d'hydrogène des sites de production vers des stations de recharge en Allemagne. Un accord définitif reste encore à être scellé. Le titre Nikola évolue en nette hausse ce mercredi en préouverture des marchés actions américains.

PFIZER/BIONTECH

L'Union européenne a signé un accord en vue de se faire livrer rapidement 50 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech. Ces 50 millions de doses devaient initialement être livrées au quatrième trimestre 2021, elle le seront finalement au deuxième trimestre. L'Europe réagit ainsi aux problèmes rencontrés par le vaccin de Johnson & Johnson. Bruxelles est également en négociation avec Pfizer/BioNTech pour un troisième contrat qui porte sur 1,8 milliard de doses, livrables entre 2021 et 2023 et dont la production sera assurée en Europe.

WELLS FARGO

A l'instar de Goldman Sachs et de JPMorgan, Wells Fargo a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. Sur cette période, le bénéfice net est ressorti à 4,74 milliards de dollars, soit 1,05 dollar par action, à comparer avec 653 millions de dollars, ou 1 cent par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet s'élevait à 71 cents par titre. Le profit net a été soutenu par des reprises de provisions pour pertes sur crédit, qui atteignent 1,05 milliard en net.