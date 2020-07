Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Salve de résultats d'entreprises en attendant la Fed

(AOF) - Les bourses américaines sont attendues en légère hausse à l'ouverture ce mercredi. En attendant la décision de la Fed sur sa politique monétaire en fin de journée, les investisseurs ont de quoi patienter avec les nombreux résultats d'entreprises: General Motors, General Electric, Anthem ou encore Visa ont ainsi publié des résultats meilleurs que prévu, relayant temporairement les données sur le covid au second plan. A noter également que le déficit commercial des Etats-Unis s'est amélioré au mois de juin. En pré-séance, les futures sur le Dow Jones gagnent 0,16% et ceux sur le Nasdaq, 0,48%.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont tous terminés en baisse mardi soir. Ils ont notamment été pénalisés par les tergiversations dans les négociations autour du plan de relance de relance de l'économie de 1 000 milliards de dollars: la question des subventions aux sans emploi constitue un gros point de blocage entre démocrates et républicains. Dans un contexte de retour de l'épidémie et de reprise fragile de l'économie, les publications décevantes de certains groupes (3M, McDonald's...) ont également pesé. Ainsi le Dow Jones a reculé de 0,77% à 26 379 points, et le Nasdaq de 1,27% à 10 402 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont reculé de 2% en juin sur un mois, comparé à une baisse de 1,2% en mai.

La balance commerciale américaine s'est quelque peu améliorée au mois de juin, passant d'un déficit de 75,3 milliards (chiffre révisé, versus 74,34 milliards précédemment) à 70,64 milliards.

Les valeurs à suivre

AMD

AMD a rehaussé ses objectifs annuels après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre. Le concurrent d'Intel a enregistré un bénéfice net de 157 millions de dollars, représentant 13 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 59 millions de dollars, soit 3 cents par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 18 cents, soit 2 cents de mieux que le consensus Factset. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a augmenté de 26% à 1,93 milliard de dollars alors que Wall Street ciblait 1,85 milliard de dollars.

AMGEN

Amgen a publié un bénéfice par action ajusté de 4,25 dollars au deuxième trimestre de son exercice 2020, au-dessus du consensus des analystes de 3,82 dollars. Les ventes de la biotech au cours de la même période sont, pour leur part, en hausse de 6% à 6,2 milliards de dollars, en ligne avec les attentes du marché. Si les revenus de la société sont en hausse grâce à la vente de ses nouveaux traitements, l'entreprise a précisé que la pandémie a entraîné des retards dans le diagnostic et le traitement, avec des conséquences plus ou moins importantes sur l'ensemble de son portefeuille.

ANTHEM

L'assureur Anthem a présenté une performance trimestrielle meilleure que prévu. Son bénéfice net a atteint 2,28 milliards de dollars, soit 8,91 dollars par action au deuxième trimestre contre 1,14 milliard et 4,36 dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action du groupe s'est élevé à 9,20 dollars, alors que le consensus Zachs s'élevait à 8,77 dollars. Les revenus opérationnels d'Anthem ont progressé de leur côté de 15,9% à 29,20 milliards. Pour 2020, Anthem a confirmé prévoir un bénéfice par action ajusté supérieur à 22,30 dollars.

BOEING

Boeing a enregistré une perte nette de 2,395 milliards de dollars lors du second trimestre 2020, soit -4,2 dollars par action. Celle-ci s'est réduite par rapport à la même période en 2019, lorsqu'elle s'établissait à 2,942 milliards. Cependant, en données ajustées, la perte est de 4,79 dollars l'action, bien supérieure au consensus FactSet de 2,57 dollars. Le chiffres d'affaires a lui reculé de 25% à 11,81 milliards de dollars, décevant ainsi les attentes de 12,95 milliards. Sans surprise, l'activité a été "fortement affectée" par le covid-19 et l'immobilisation du 737 MAX.

EBAY

Ebay a publié hier soir un résultat net ajusté au deuxième trimestre 2020 de 770 millions de dollars, soit 1,08 dollar par action, en hausse de 34% sur un an. La plateforme d'enchères en ligne bat ainsi le consensus FactSet qui tablait sur un bénéfice de 79 cents par action. Le chiffre d'affaires s'est amélioré de 18%, à 2,87 milliards de dollars, là aussi meilleur que le consensus de 2,87 milliards. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe s'attend à ce qu'il soit compris entre 10,56 et 10,75 milliards de dollars, avec un BPA ajusté de 81 à 87 cents.

GENERAL ELECTRIC

General Electric a publié une perte de 2,18 milliards de dollars au second trimestre 2020, soit 26 cents par action, contre une perte de 61 millions à la même époque l'an dernier. Le chiffre d'affaires a reculé de 24% à 17,75 milliards de dollars, mais bat le consensus FactSet de 17,01 milliards. Idem pour le free-cash-flow industriel, négatif de 2,1 milliards de dollars, alors que le consensus s'attendait à -3,39 milliards. Le total des commandes a atteint 13,8 milliards de dollars, en repli organique de 35%. Le conglomérat a également réduit sa dette de 9,1 milliards au cours du trimestre.

GENERAL MOTORS

Le constructeur automobile General Motors a dévoilé une performance trimestrielle meilleure que prévu. Au deuxième trimestre, il a essuyé une perte nette de 758 millions de dollars, soit -56 cents par action, contre un bénéfice net de 2,42 milliards de dollars ou 1,66 dollar par action, un an plus tôt. Retraité des éléments exceptionnels, la perte par action tombe à 50 cents, dépassant nettement le consensus FactSet de -1,77 dollar. Le chiffre d'affaires a chuté de 53% à 16,8 milliards de dollars alors que Wall Street visait 16,2 milliards de dollars.

GILEAD

Mardi, la Commission européenne a signé un contrat avec l'entreprise pharmaceutique Gilead pour garantir l'accès à des doses de traitement du Veklury, le nom commercial du Remdesivir. Le Veklury a été le premier médicament autorisé au niveau de l'Union pour le traitement de la Covid-19. À partir du début du mois d'août, des lots de Veklury seront mis à la disposition des États membres et du Royaume-Uni, avec la coordination et le soutien de la Commission, afin de répondre aux besoins immédiats.

L BRANDS

L Brands a annoncé qu'elle prévoit de réaliser des réductions de coûts annualisées d'environ 400 millions de dollars grâce notamment à des actions visant à décentraliser et à rationaliser les fonctions partagées de l'entreprise et d'autres fonctions. Le groupe souligne que, pour l'exercice 2020, environ 175 millions de dollars d'économies devraient être réalisées. La société a également précisé s'attendre à une baisse moins élevée que prévu de ses revenus au deuxième trimestre de son exercice 2020.

STARBUCKS

Starbucks a enregistré une perte de 678,4 millions de dollars au troisième trimestre de son exercice 2019-2020, soit -0,58 dollar par action, contre un bénéfice de 1,37 milliards, ou 1,12 dollar par action, à la même période l'an passé. Ajusté des éléments exceptionnels, la perte par action ressort à 46 cents, contre 59 cents attendus par le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires bat lui aussi, de peu, le consensus et s'établit à 4,2 2 milliards de dollars (-38,1%). Les ventes à périmètre constant reculent de 41%, le covid les ayant amputées de 3,1 milliards selon la compagnie.

TESLA

" Tesla est ouvert à l'octroi de licences de logiciels et à la fourniture de groupes motopropulseurs et de batteries. Nous essayons juste d'accélérer la transition vers l'énergie durable, pas d'écraser les concurrents ! a déclaré le directeur général, Elon Musk dans un message sur Twitter.

VISA

Visa a publié hier soir un résultat net de 2,4 milliards de dollar au troisième trimestre (clos fin juin) de son exercice 2020, soit 1,07 dollar l'action, accusant un repli de 23% sur un an. En données ajustées, le résultat par action s'établit à 1,06 dollar, dépassant ainsi le consensus FactSet de 1,03 dollar. Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 17% à 4,8 milliards de dollars, mais bat également de peu un consensus à 4,82 milliards. Les volumes des paiements ont reculé de 10% au cours du trimestre, et le volume des transactions est tombé à 30,7 milliards de dollars (-13%).