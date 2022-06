Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Rouge, rouge, rouge

(AOF) - Les marchés américains devraient débuter la dernière séance du semestre dans le rouge. Les investisseurs continuent de craindre une récession causée par l'accélération de la normalisation des politiques monétaires des grandes banques centrales. Si l'indice des prix PCE aux Etats-Unis est ressorti légèrement sous les attentes, la consommation des ménages a, elle, déçu. Même si les taux longs se détendent, le Nasdaq Composite est attendu en repli de 1,43%. Les futures sur le S&P 500 sont en repli de 1,32%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. A la suite de la publication de plusieurs indices de confiance des consommateurs décevants, les investisseurs redoutent une récession. Une bonne nouvelle est cependant venue d’Europe, l’inflation allemande a enregistré un recul inattendu en juin. S’exprimant à l’occasion d’un forum organisé par la BCE, Jerome Powell a réaffirmé sa volonté de lutter contre l’inflation au risque de provoquer une inflation. Le Dow Jones a gagné 0,27% à 31 029,31 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 0,03% à 11 177,89 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE, qui est la mesure préférée de l'inflation de la Fed, a progressé de 0,6% en mai aux Etats-Unis, contre +0,7% attendu par le consensus Briefing et +0,2% en avril. Hors énergie et alimentation, il a augmenté de 0,3%% contre +0,4% attendu par le consensus Briefing et +0,3% en avril.

La consommation des ménages a augmenté de 0,2% en mai aux Etats-Unis tandis que leurs revenus ont progressé de 0,5%. Les économistes anticipaient une hausse de 0,5% pour ces deux indicateurs.

231 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine passée aux Etats-Unis contre un consensus de 228 000 et 233 000, chiffre révisé de 229 000, la semaine précédente.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en juin est enfin attendu à 15h45.

Les valeurs à suivre

Constellation Brands

Constellation Brands a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais a abaissé ses prévisions annuelles. Le groupe spécialisé dans l'alcool a réalisé au premier trimestre de son exercice fiscal un bénéfice net de 2,9 dollars par action, hors son activité de cannabis, Canopy Growth. Le chiffre d'affaires a grimpé de 17% à 2,36 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est terminé en mai. Le consensus tablait sur un bénéfice par action de 2,52 dollars pour un chiffre d'affaires de 2,17 milliards de dollars.

Pfizer/BioNTech

Pfizer et BioNTech ont remporté auprès du gouvernement américain un nouveau contrat de fourniture du vaccin Covid-19 pour un montant de 3,2 milliards de dollars. Ce nouvel accord porte sur la fourniture de 105 millions de doses pouvant inclure les versions adaptées aux variants les plus préoccupants parmi lesquels la version Omicron-spécifique qui a récemment révélé des résultats concluants en phase 3, et qui fait actuellement l'objet d'une évaluation par la FDA pour une AMM.

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance a dévoilé des profits plus élevés que prévu. La chaîne de pharmacies a enregistré au titre de son troisième trimestre, clos fin mai, un bénéfice net de 289 millions de dollars, ou 33 cents par action, contre 1,197 milliard, ou 1,38 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 96 cents, dépassant le consensus Refinitiv qui le donnait à 92 cents.

Xerox

Le spécialiste de l'impression Xerox a annoncé le décès inattendu de John Visentin, vice-président et directeur général en raison des complications d'une maladie. Steve Bandrowczak, président et directeur des opérations (COO) de la société depuis 2018, occupera le poste de directeur général par intérim.