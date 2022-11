Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Reprise de Wall Street attendue en léger récul

(AOF) - Les marchés actions américains, qui étaient fermés hier pour cause de Thanksgiving, sont attendus ce vendredi en léger recul à l'ouverture. La séance à venir, qui sera exceptionnellement écourtée, devrait être synonyme de volumes plus faibles au vu de ce week-end spécial et en l'absence d'indicateurs. Côté valeurs, Amazon est confronté à un mouvement de grève mondial de ses salariés en ce "Black Friday". A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 perdent 0,02% et ceux sur le Nasdaq Composite 0,31%.

Mercredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse, rassurés par le contenu du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed. Selon ce document, une " majorité substantielle " de membres de ce comité estime qu'il serait bientôt opportun de réduire le rythme de hausse des taux de la Fed. Cette perspective a entraîné une baisse de plus de 6 points du rendement du 10 ans américain, qui est repassé sous 3,70%. L'indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 0,28% à 34 194,06 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,99% à 11 285,32 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique américaine n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre

Amazon

Les salariés du géant américain du commerce en ligne étaient appelés à travers le monde à une grève ce vendredi, notamment aux Etats-Unis, en Allemagne et en France, à l'occasion du "Black Friday. Des actions de mobilisation et des grèves étaient prévues dans plus d'une trentaine de pays, selon le collectif à l'origine de cet appel, "Make Amazon Pay", qui réclame notamment que le groupe américain rémunère équitablement ses salariés et renonce à l'optimisation fiscale.

Ford

Selon une information rapportée par Reuters, Ford Motor a annoncé jeudi le rappel de 634.000 SUV dans le monde en raison d'un risque d'incendie dans le bloc moteur. Ce nouveau rappel concerne quelque 520.000 véhicules aux États-Unis et environ 114.000 dans d'autres pays. Le constructeur américain a conseillé aux propriétaires de faire inspecter leurs véhicules.

Manchester United

Manchester United, dont l'action est cotée à Wall Street et qui prenait 9,6% en avant-Bourse, pourrait changer de propriétaire, la famille Glazer qui est à la tête du club mancunien étudiant différentes options, y compris une vente.