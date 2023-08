Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Repli attendu sur fond d'inquiétudes après des statistiques chinoises décevantes

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en repli en écho aux Bourses européennes à mi-séance. Les données sur les ventes au détail et la production industrielle chinoises, inférieures au consensus de marché, ont entraîné un climat d'inquiétude. Côté indicateurs, les ventes au détail en juillet sont ressorties supérieures aux attentes aux Etats-Unis. Home Depot est attendu en hausse après avoir dépassé les attentes lors de ses résultats trimestriels. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent 0,66% et 0,54%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive. L'action Nvidia a bondi de plus de 7% dans le sillage d'une note favorable de Morgan Stanley qui a profité à l'ensemble du secteur technologique et aux valeurs à forte croissance. Les investisseurs prendront connaissance ce mardi des données sur les ventes de détail aux Etats-Unis et sur l'indice Empire State de la Fed de New-York. Le Dow Jones a glané 0,07% à 35 307,63 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,05% à 13 788, 33 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail ont augmenté de 0,7% en juillet aux Etats-Unis après avoir augmenté de 0,3% en juillet. Elles étaient attendues en hausse de 0,4%. Hors automobile et essence, elles ont augmenté de 1% après + 0,4% en juillet. Elles étaient attendues en hausse de 0,1%.

L’indice manufacturier Empire State de la Fed de New York a reculé à-19 en août, à comparer avec un consensus de - 1 et 1.10 en juillet. Cet indicateur évalue le niveau relatif des conditions générales d'activité des entreprises dans l'état de New York: un niveau au-dessus de 0 indique une amélioration des conditions, en-dessous une détérioration des conditions.

Les valeurs à suivre

Home Depot

Home Depot, dont le titre avançait de 0,3% avant l'ouverture, a dégagé un bénéfice net par action du groupe de 4,65 dollars au titre du trimestre clos le 30 juillet, dépassant les estimations à 4,45 dollars par action. Ses ventes ont reculé de 2% à 42,92 milliards de dollars contre un consensus de 42,23 milliards de dollars. Le distributeur de matériel de bricolage maintient ses prévisions de ventes et de bénéfice annuels et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 15 milliards de dollars.

Tesla

Tesla, dont le titre fléchit de 1% avant l'ouverture,va lancer deux versions moins chères de sa berline Model S et de son SUV Model X aux États-Unis, avec des autonomies plus courtes, selon le site Internet du constructeur. Les nouveaux modèles "autonomie standard" S et X sont proposés respectivement à 78.490 et 88.490 dollars, soit environ 10% de moins que les modèles précédents les moins chers. Ils sont disponibles pour une livraison entre septembre et octobre 2023, selon le site web.