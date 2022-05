Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Repli attendu : la distribution dans le viseur des vendeurs

(AOF) - Les marchés sont attendus en baisse dans le sillage du secteur de la distribution. Après Walmart hier, Target a présenté des résultats plus faibles que prévu en raison du niveau élevée de l'inflation. Le titre est attendu en repli de 24% ! Target entraine Lowe's dans son sillage malgré les bons résultats de ce dernier. Les statistiques immobilières sont ressorties mitigées en avril, mais en recul par rapport à mars. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 1,06% et 1,46%.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en nette hausse. Un optimisme motivé par des rachats à bon compte. La chasse aux bonnes affaires est ouverte après la récente débâcle. Cet embellie est rendue possible par l'amélioration de la situation sanitaire en Chine et l'annonce de ventes au détail correctes aux Etats-Unis malgré la pression inflationniste enregistrée en avril. En fin de journée, Jerome Powell a rappelé que sa priorité était l'inflation et non plus la croissance, sans pour autant peser sur la tendance. Le Dow Jones a gagné 1,34% à 32 654,59 points et le Nasdaq, 2,76% à 11 984,52 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole brut sera connue à 16h30.

1,819 million de permis de construire ont été accordés en avril aux Etats-Unis en rythme annuel, après 1,879 million en mars, chiffre révisé de 1,873 million. Le consensus s'élevait à 1,812 million

1,724 million de mises en chantier ont été comptabilisées en avril aux Etats-Unis en rythme annuel, contre 1,728 million en mars, révisé de 1,793 million et un consensus de 1,765 million.

Les valeurs à suivre

Lowe's

Lowe's a réalisé un bénéfice trimestriel de 2,33 milliards de dollars, soit 3,51 dollars par action, contre 2,32 milliards l'an passé, pour un consensus FactSet de 3,22 dollars par action. Pour le trimestre se terminant au 29 avril, les ventes de l'enseigne de bricolage et d'équipement de la maison ont reculé de 3,1% pour tomber à 23,66 milliards. C'est un peu moins que le consensus qui visait 23,77 milliards. Les ventes à périmètre comparable ont reculé de 4% contre des attentes de -2,5%, dont -3,8% aux Etats-Unis (consensus à -4,2%).

Microsoft

Microsoft lance une initiative permettant aux entreprises européennes spécialisées dans le cloud d'héberger plus facilement ses produits Microsoft. L'éditeur de logiciels informatiques offrira également une plus grande souplesse en matière de licences aux clients européens, indique la presse. Le français OVHcloud affirmait l'année dernière que les conditions d'octroi de licences logicielles de Microsoft le désavantageaient pour l'utilisation de produits Microsoft.

Target

Target a publié un bénéfice de 1,01 milliards de dollars au cours du trimestre s'achevant au 30 avril, contre 2,1 milliards l'an passé à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice s'est élevé à 2,19 dollars par action, loin du consensus FactSet qui le voyait à 3,07 dollars. La marge brute s'est contractée de 4,2 points à 26,7% en raison de la hausse des coûts. Les ventes de l'enseigne de distribution low cost ont progressé de 4% à 25,17 milliards de dollars, contre un consensus de 24,48 milliards. Cela inclut une croissance de 3,3% à périmètre comparable (consensus à +0,9%).