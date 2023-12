Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Repli attendu ; l'ISM manufacturier et Powell au menu

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus sur une note négative alors que les Bourses européennes évoluent dans le vert. Cette dernière séance de la semaine sera notamment rythmée par l'ISM manufacturier ainsi que par la prise de parole de Jerome Powell, en fin d'après-midi. Hier, l'indice des prix PCE, une mesure de l'évolution des prix privilégiée par la Fed, a augmenté de 3% en octobre en rythme annuel, contre un consensus de 3% et 3,4% en septembre. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P reculent de 0,16% et ceux du Nasdaq de 0,25%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en ordre dispersé. Statistique attendue, l'indice des prix PCE, une mesure de l'évolution des prix privilégiée par la Fed, a augmenté de 3% en octobre en rythme annuel, contre un consensus de 3% et 3,4% en septembre. Côté valeurs, Salesforce a brillé après avoir enregistré des résultats meilleurs que prévu. Le Dow Jones, qui a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2022 a progressé de 1,47% à 35950,89 points. De son côté, le Nasdaq a fléchi de 0,23% à 14226,22 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P)pour le secteur manufacturier en novembre sera communiqué à 15h45.

Aux Etats-Unis, les dépenses de construction en octobre seront publiées à 16h00 tout comme l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en novembre

Les valeurs à suivre

Dell

Le groupe d'informatique Dell a présenté des résultats bien meilleurs que prévu et des perspectives plus faibles qu'anticipé. Au troisième trimestre, clos fin octobre, Dell a généré un bénéfice net qui a bondi de 317% à 1 milliard de dollars, soit 1,36 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,88 dollar, là où le marché ciblait 1,46 dollar. Les revenus ont reculé de 10% à 22,3 milliards de dollars, ressortant sous les attentes : 23 milliards de dollars.

Marvell Technology

Marvell Technology chute de plus de 5% en avant-Bourse. Le fabricant de puces enregistré un chiffre d'affaires net en repli de 8% à 1,42 milliard de dollars pour le trimestre clos le 28 octobre, contre 1,40 milliard de dollars de consensus. Sur cette période, il a accusé une perte nette de 164,3 millions de dollars, ou -19 cents par action, contre un profit de 13,3 millions, ou 2 cents par action un an plus tôt. La firme technologique américaine a dégagé un bénéfice de 41 cents par action en données ajustées, dépassant légèrement les estimations de 40 cents par action.

Pfizer

Pfizer est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé qu'il ne ferait pas passer en phase finale d'étude le danuglipron, un médicament oral pour la perte de poids, sous sa formule de prise biquotidienne. Si l'étude a atteint son critère d'évaluation principal, démontrant " un changement statistiquement significatif du poids corporel ", elle a permis d'observer un taux élevé d'effets secondaires affichés au cours d'un examen de mi-parcours et des taux d'abandon élevés, supérieurs à 50 %. L'essai sur la formule uniquotidienne se poursuit.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir perdu 1,66% hier. Le constructeur a annoncé sur son site Internet que son futuriste Cybertruck, attendu de longue date, ne coûterait moins de 60 990 dollars, soit plus de 50 % de plus que le prix annoncé en 2019 par le patron Elon Musk. Lors d'un événement organisé hier à Austin au Texas, il a déclaré que son nouveau bolide était "plus utilitaire qu'un camion" et qu'il était "plus rapide qu'une voiture de sport".

Ulta Beauty

Au troisième trimestre 2023, Ulta Beauty a dégagé un bénéfice net de 249,5 millions de dollars contre 274,6 millions de dollars il y a un an. Sur cette période, son bénéfice d'exploitation s'est établi à 327,2 millions de dollars (soit 13,1 % des ventes), comparé à 361,9 millions de dollars (soit 15,5 % des ventes nettes) un an auparavant. Toutefois, sa marge brute a augmenté de 3% pour s'établir à 992,1 millions de dollars. En outre, ses ventes ont progressé de 6,4 % à 2,5 milliards de dollars contre 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2022.