Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Repli attendu, Amazon et Apple en vedette

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en léger repli pour l'ouverture de cette dernière séance du mois. Les publications de résultats continuent sur un rythme soutenu. Hier Amazon s'est joué du consensus tandis que Twitter s'apprête à être sanctionné. Quant aux pétrolières, outre leur performance trimestrielle, elles réagiront à la baisse du pétrole. Les statistiques de 14h30 sont, elles, globalement en ligne avec les attentes. A moins de 30 minutes de la cloche, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,51% et 0,7%.

Hier à Wall Street

Incertain en milieu de séance en raison de la remontée des taux, Wall Street a fini par clôturer en hausse. Les investisseurs ont été rassurés par l'accélération de la croissance américaine au premier trimestre. Surtout, ils ont salué les résultats très solides de Facebook, qui a atteint un nouveau record. McDonald's s'est également distingué favorablement. Après-Bouse, Amazon a dévoilé des comptes spectaculaires grâce à la pandémie. Le Dow Jones a gagné 0,71% à 34 060,36 points. Le Nasdaq s'est apprécié de 0,22% à 14 082,55 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en avril est attendu à 15h45. La dernière estimation de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sera publiée à 16h.

Aux Etats-Unis, le revenu des ménages a bondi de 21,1% en mars, à comparer avec un consensus Reuters de +20,3% et - 7 % en février, chiffre révisé de -7,1%.

Aux Etats-Unis, la consommation des ménages a augmenté de 4,2 en mars, à comparer avec un consensus Reuters de +4,1% et -1 % en février.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,5% en mars, à comparer avec un consensus Briefing de +0,5% et +0,2 % en février. Hors les éléments volatils que sont l'alimentation et l'énergie (core), il a progressé de 0,4%, contre un consensus de +0,3% et +0,1% en février.

Les valeurs à suivre

AMAZON

Dopé par le boom du commerce en ligne et le cloud résultant des restrictions imposées par la pandémie, Amazon s'est joué du consensus au premier trimestre. Le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 8,1 milliards de dollars, soit 15,79 dollars par action, contre 2,5 milliards de dollars ou 5,01 dollars par action, un an plus tôt. Le marché visait seulement 9,54 dollars par action... Le résultat opérationnel est passé en un an de 4 à 8,9 milliards de dollars.

APPLE

La Commission européenne a informé Apple de son avis préliminaire selon lequel elle a faussé la concurrence sur le marché du streaming musical en abusant de sa position dominante pour la distribution d'applications dédiées via son App Store. Bruxelles s'inquiète de l'utilisation obligatoire du mécanisme d'achat in-app d'Apple imposé aux développeurs d'applications de diffusion de musique en streaming pour distribuer leurs applications via l'App Store d'Apple.

CHEVRON

Chevron a dévoilé des résultats contrastés. Le bénéfice net de la compagnie pétrolière s'est établi au premier trimestre 2021 à 1,38 milliard de dollars, contre 3,6 milliards un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 90 cents, soit au dessus du consensus qui le donnait à 89 cents. En revanche, les ventes ont déçu. Elles ont grimpé de 1,7% à 32,03 milliards, mais Wall Street escomptait 32,54 milliards. La hausse du pétrole a été plus que compensée par la faiblesse des ventes et des marges de raffinage liée à la Covid et par la vague de froid "Uri" aux Etats-Unis.

EXXON

Exxon Mobil a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la hausse des prix du pétrole et à des mesures de réduction des coûts. La compagnie pétrolière américaine a réalisé un bénéfice net de 2,73 milliards de dollars, ou 64 cents par action, contre une perte de 610 millions, ou 14 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 65 cents, au dessus du consensus qui le donnait à 60 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 5,3% à 59,15 milliards. Wall Street visait 56,38 milliards. La production a grimpé de 3% à 3,8 millions de b/j.

TWITTER

Twitter est attendu en forte baisse à Wall Street en raison de revenus et de perspectives, qui souffrent de la comparaison avec ceux d'Alphabet et de Facebook, qui ont dévoilé de très belles performances. Au premier trimestre, le site de microblogging a enregistré un bénéfice net de 68 millions de dollars, soit 8 cents par action, contre une perte de 8 millions de dollars, soit -1 cent par action un an plus tôt.