Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Regain d'inquiétudes

(AOF) - La baisse de Wall Street devrait se poursuivre. L'environnement de marché s'est dégradé ces derniers jours. En Europe la pandémie fait, encore, rage, et la perspective d'un retour à la normal rapide s'éloigne un peu plus jour après jour. Faute de vaccins, la seule solution du Vieux-Continent reste les confinements. Aux Etats-Unis, les investisseurs se sont rappelés que Joe Biden n'avait pas non seulement promis un vaste programme de relance, mais aussi des hausses d'impôts sur les sociétés. Vers 14h05, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 cèdent 0,45% à 3 863 points et 0,6% à 12 714 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé dans le rouge mercredi. L'optimisme s'est envolé. Les investisseurs redoutent l'impact de la nouvelle vague du virus qui s'abat sur l'Europe et d'autres régions du monde. L'idée selon laquelle l'économie va retrouver rapidement son cours normal vacille. Par ailleurs, Janet Yellen a rappelé que le programme de Biden prévoyait, certes, une vaste relance, mais aussi des hausses d'impôts, notamment sur les sociétés. Le Dow Jones a terminé à l'équilibre à 32 420,06 points grâce à la hausse de Chevron dans le sillage du brut. Le Nasdaq a reculé de 2,01% à 12 961,89 points.

Les chiffres macroéconomiques

684 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont été comptabilisées aux Etats-Unis. Les économistes tablaient sur 710 000 après 781 000 la semaine précédente (chiffre révisé de 770 000).

La croissance américaine a progressé de 4,3% au quatrième trimestre 2020, selon la troisième estimation, contre une précédente estimation de 4,1%.

Les valeurs à suivre

NIKE

Nike, Adidas et H&M sont victimes depuis hier d'une campagne de boycott sur les réseaux sociaux chinois, nouvel épisode dans les tensions avec l'Empire du Milieu depuis que l'Europe et les Etats-Unis ont annoncé, lundi dernier, des sanctions en raisons du sort réservé aux Ouïghours dans la région du Xinjiang.