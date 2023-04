Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Recul attendu : Tesla en vedette

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le rouge. Très attendus, les résultats de Tesla ont déçu, les nombreuses baisses de prix ayant plus dégradé que prévu sa rentabilité. Le constructeur automobile n’est pas le seul à avoir présenté ses comptes du premier trimestre. Alcoa, Blackstone ou encore IBM ont également dévoilé leur performance. Les statistiques du jour, indice de la Fed de Philadelphie et inscriptions au chômage, ont confirmé la décélération de l’économie américaine. A quelques minutes de l’ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent 0,73% et 0,91%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont quasiment clôturé tous proches de l'équilibre après la publication du Livre beige de la Fed. Selon Wells Fargo, ce rapport note que la crise bancaire de mars a pesé sur l'activité financière, en particulier dans les régions de San Francisco et de New York. Côté valeurs, Netflix a été sanctionné après la publication de ses résultats trimestriels contrastés tandis que United Airlines a eu le vent en poupe. Le Dow Jones a fléchi de 0,23% à 33 897,01 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,03% à 12 157,23 points.

Les chiffres macroéconomiques

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a reculé à -31,3 en avril, à comparer avec un consensus de -19,2 et -23,2 en mars.

Les inscriptions au chômage ont atteint 245 000 la semaine dernière alors qu’elles étaient attendues à 240 000, après 240 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 239 000.

Les valeurs à suivre

Alcoa

Producteur d'aluminium, Alcoa affiche au premier trimestre 2023 une perte nette part du groupe de 231 millions de dollars. Le groupe avait réalisé 469 millions de dollars de bénéfice un an plus tôt à la même période. En outre, ses revenus sur ce premier trimestre ont baissé pour s'élever à 2,67 milliards de dollars, contre 3,29 milliards de dollars en 2022 à la même période. La perte ajustée trimestrielle a représenté 41 millions de dollars, soit 23 cents par titre, contre 577 millions de dollars de profits un an avant.

American Express

Au premier trimestre, l'émetteur de cartes de crédit American Express a enregistré un bénéfice net en repli de 13% à 1,82 milliard de dollars, soit 2,40 dollars par action. Le bénéfice par action est cependant ressorti en dessous du consensus s'élevant à 2,66 dollars. Ses revenus ont bondi de 22% à 14,28 milliards de dollars alors que Wall Street anticipait 13,98 milliards de dollars. Les dépenses consolidées ont aussi progressé de 22% à 11,1 milliards de dollars.

Bed Bath and Beyond

Bed Bath and Beyond, dont le titre recule de plus de 22% en avant-bourse après avoir flambé hier de 35,3%, pourrait déposer le bilan dès ce week-end, comme l'a rapporté le Wall Street Journal. L'enseigne de distribution d'articles de maison préparerait son placement sous protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. La firme américaine avertissait début janvier que la faillite était probable si elle ne parvenait pas à lever des fonds après des ventes décevantes pendant la période des fêtes.

Blackstone

Au premier trimestre, le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a dévoilé des résultats en forte baisse. Il a enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 85,81 millions de dollars, soit 11 cents par action, contre un bénéfice net de 1,21 milliard de dollars ou 1,66 dollar, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a chuté de 36% à 1,25 milliard de dollars, soit 97 cents par titre. Ce dernier a cependant dépassé le consensus s’élevant à 94 cents.

IBM

IBM a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au premier trimestre, le géant informatique a enregistré un bénéfice net de 927 millions de dollars, soit 1,01 dollar par action contre un bénéfice de respectivement 733 millions de dollars et 81 cents, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,36 dollar, soit 1 cents de mieux que les attentes. Les revenus de "Big blue" ont augmenté de 0,4% à 14,3 milliards de dollars, ressortant en ligne avec les attentes. Ils sont en progression de 4,4% à taux de change constants.

Las Vegas Sands

L'exploitant de casinos et d'hôtels Las Vegas Sands est attendu en nette hausse à Wall Street après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Les recettes nettes se sont élevées à 2,12 milliards de dollars, contre 943 millions de dollars au 1er trimestre 2022. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 378 millions de dollars, contre une perte d'exploitation de 302 millions il y a un an. Le bénéfice net des activités poursuivies ressort à 145 millions de dollars, contre une perte nette des activités poursuivies de 478 millions de dollars au premier trimestre 2022.

Philip Morris

Au premier trimestre 2023, Philip Morris annonce que sa marge opérationnelle ajustée a diminué de 5,8 points sur une base organique à 34,1%. Son BPA ajusté de 1,38 dollar sur ce trimestre est en diminution de 4,4% hors effets de change. Le chiffre d'affaires net ajusté de l'entreprise spécialisée dans les produits du tabac a augmenté de 3,2% en organique à 8 milliards de dollars par rapport à un très bon trimestre de l'année précédente qui avait augmenté de 9 % sur la même base.