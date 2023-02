Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Recul attendu des marchés avant la Fed demain

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en baisse à l'ouverture ce mardi en écho aux Bourses européennes. Le contexte économique et géopolitique est tel que l'aversion au risque gagne les marchés boursiers. Les investisseurs attendent les PMI "flash" manufacturier, des services et composite aux Etats-Unis ainsi que la publication demain du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. A quelques minutes des premières transactions boursières, les futures sur le S&P et le Nasdaq perdent respectivement 0,81% et 1,01%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé vendredi en ordre dispersé lors de la dernière séance de la semaine.Les investisseurs craignent que la Fed poursuive ses restrictions en matière de politique monétaire. Au chapitre des valeurs, Microsoft, Nvidia et Amazon ont accusé un repli. Par ailleurs, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint un sommet de trois mois. Les marchés sont fermés ce lundi en raison du Presidents day. Le Dow Jones a gagné 0,39% à 33 826 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,58% à 11 787 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en février sont attendues à 15h45 aux Etats-Unis.

Les ventes de logements anciens en janvier sont attendues à 15h45 aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre

Home Depot

Home Depot, dont le titre recule de 2,5% en avant-Bourse, a fait part d'une prévision de bénéfice annuel inférieure aux attentes dans un contexte de hausse des coûts et de baisse de la demande. Le géant américain des magasins de bricolage et d'aménagement a dégagé un bénéfice net pour le quatrième trimestre de l'exercice 2022 à 3,4 milliards de dollars, ou 3,30 dollars par action diluée, comparativement à un bénéfice net similaire un an auparavant. Le bénéfice par action est inférieur de 2 cents aux attentes.

Medtronic

Medtronic est attendu en hausse de 2% en pré-marché à Wall Street après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes pour le 3e trimestre, clos le 31 janvier 2023. Le bénéfice net a reculé de 17% à 1,22 milliard de dollars. Le bénéfice par action ajusté s'établit à 1,30 dollar, en baisse mais moins qu'attendu : 1,27 dollar. Le chiffre d'affaire de 7,7 milliards de dollars est en croissance organique de 4,1%.

Meta

Meta, la maison mère de Facebook, va tester un système d'abonnement payant pour certifier son compte sur les plates-formes du groupe, s'inspirant ainsi de Twitter. " Cette semaine, nous commençons à déployer Meta Verified - un service d'abonnement qui vous permet de vérifier votre compte à l'aide d'une pièce d'identité officielle, d'obtenir un badge bleu, de bénéficier d'une protection supplémentaire contre les usurpations d'identité et d'obtenir un accès direct à notre service client ", a expliqué Mark Zuckerberg.

Walmart

Walmart, dont l'action chutait de près de 4% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street, souffre de la hausse du coût de la vie qui pousse les consommateurs à se focaliser sur les produits de première nécessité. Si le géant de Bentonville (Arkansas) a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7,3%sur un an, à 164 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre de son exercice décalé (contre un consensus de 159,76 milliards), Walmart anticipe un bénéfice par action compris entre 5,90 et 6,05 dollars pour l'exercice fiscal en cours, en dessous des attentes du marché.