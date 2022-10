Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Rechute attendue après l'ADP : Twitter en vedette

Schlumberger a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Gradiant, un fournisseur mondial de solutions d'eau, pour introduire une technologie durable clé dans le processus de production de composés de lithium de qualité batterie. Dans le cadre du schéma de production et d'extraction directe du lithium (DLE) NeoLith Energy de Schlumberger, la technologie Gradiant est utilisée pour concentrer la solution de lithium et générer de l'eau fraîche - un élément essentiel de la production durable de lithium à partir de saumure.

Exxon Mobil publiera ses résultats du troisième trimestre le 28 octobre. Mais le géant pétrolier américain a d'ores et déjà fait état le mardi 4 octobre d'un bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, qui devrait s'approcher des - déjà - très bons résultats enregistrés par le groupe au deuxième trimestre. Le groupe pétrolier américain Exxon Mobil avait alors dépassé les prévisions des analystes en matière de résultats. Son bénéfice net avait littéralement bondi, passant en un an de 4,69 milliards de dollars à 17,85 milliards de dollars.

Apple demande à ses fournisseurs de transférer une partie de leur production d'écouteurs AirPods et Beats en Inde pour la première fois, révèle le journal Nikkei Asia. Selon trois sources proches du dossier, la production pourrait débuter l'année prochaine. " L'assembleur d'iPhone Foxconn s'apprête à fabriquer des écouteurs Beats dans le pays, et espère y produire également des AirPods à terme, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de la question ", explique le média.

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs des services et composite pour septembre seront divulgués à 15h45.

Les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 67,40 milliards de dollars en août, à comparer avec un consensus de - 67,70 milliards de dollars et 70,50 milliards de dollars en juillet.

Les marchés américains ont prolongé leur rebond, soutenus notamment par le repli des taux longs. La décision de la Banque d'Australie d'augmenter ses taux moins que prévu et la plus forte baisse depuis 2,5 années des offres d'emplois en août ont alimenté les anticipations d'un ralentissement du rythme des hausses des taux de la Fed. Pour autant, rien n'a véritablement changé d'un point de vue fondamental par rapport à la semaine dernière où les Bourses avaient chuté. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 2,80% à 30 316,32 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 3,34% à 11 176,41 points.

(AOF) - Les marchés américains devraient retomber après leur fort rebond de mardi. Les rendements des taux longs (+7 points de base à 3,7% pour le 10 ans) se tendent de nouveau, après l’annonce d’un nombre plus élevé que prévu d'emplois dans le secteur privé. S’il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’économie, elle ne l’est pas pour les marchés car cette donnée renforce le scénario d’une hausse des taux de la Fed de 75 points de base en novembre. Sur le plan des valeurs, Twitter va finalement bien être racheté par Elon Musk. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P perdent 0,87%.

