Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Rebond en vue, le marché des taux se détend

(AOF) - Les marchés actions américains semblent partis pour rebondir, mais bien timidement. Les indices réagissent favorablement à la détente des taux liée en partie à l'engagement de la Banque d’Angleterre d'acheter des obligations à dix ans. Le 10 US perd 10 pts à 3,85%, le Gilt au RU, 46 pts ! Les craintes de récession continuent cependant de peser dans un contexte international déprimé marqué par des banques centrales décidées à étouffer l'inflation à coup de relèvement de taux d'intérêt. Vers 15h00, les futures sur S&P500 et Nasdaq100 gagnent 0,38% à 3 675,25 points et 0,1% à 11 350 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé.Le rebond du Dow Jones a fait long feu. L'embellie a été ternie par la remontée des taux longs. Le 10 US, en baisse en matinée a atteint un nouveau plus haut annuel à 3,984%. Les rendements sont soutenus par une salve d'indicateurs positifs pour l'économie américaine. Les commandes de biens durables ont bien résisté en août et la confiance des consommateurs est au plus haut depuis 5 mois. Le Dow Jones a cédé 0,43% à 29 134,99 points tandis que le Nasdaq a timidement rebondi de 0,25% à 10 829,5 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale s'est légèrement réduit en août. Il ressort à 87,30 milliards de dollars contre 89,06 milliards de dollars en juillet.

Aux Etats-Unis, les chiffres des promesses de ventes de logements en août sont attendues à 16h00.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers est attendue à 16h30.

Les valeurs à suivre

Apple

Apple aurait abandonné son projet d'augmenter sa production d'iPhone 14 cette année après avoir constaté que la hausse attendue de la demande ne s'était pas matérialisée, ont affirmé à Bloomberg des sources proches du dossier. Apple devrait finalement produire 90 millions d'iPhone 14 au second semestre, comme anticipé, après avoir envisagé d'augmenter sa production jusqu'à 6 millions d'appareils.

Blackberry

Blackberry a publié des résultats au titre du deuxième trimestre qui ont dépassé les prévisions des analystes. Le groupe a dévoilé un bénéfice par action de 0,05 dollar sur un chiffre d'affaires de 168 millions de dollars. Les analystes interrogés prévoyaient un BPA de 0,07 dollar sur un CA de 161,45 millions de dollars. La perte nette de la société est tombée à 54 millions de dollars, soit 0,10 dollar par action, contre une perte de 144 millions de dollars, soit 0,25 dollar.

Lyft

Anticipant une récession, Lyft, le groupe américain de VTC rival de Uber, a pris la décision de geler les embauches aux Etats-Unis jusqu'à la fin de l'année. Les craintes d'une récession économique dans le pays deviennent plus prégnantes outre-Atlantique. Selon siliconangle.com, l'entreprise, qui a supprimé 60 emplois dans sa division de location en juillet, doit faire face à des dépenses croissantes dans un contexte d'inflation exponentielle, la plus élevée depuis 40 ans.