Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Rebond attendu, vers un report des droits de douane, mais Trump n'a pas encore pris sa décision

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse. Les futures étaient encore il y a peu orientés en baisse avant la publication d'une information du Wall Street Journal selon laquelle les négociateurs américains et chinois se seraient mis d'accord pour repousser l'application de nouveaux droits de douane sur des produits chinois. Ils devaient être mis en place le 15 décembre. " Le président Trump, cependant, n'a pas encore pris sa décision, et il a passé outre aux recommandations sur ses conseillers sur le commerce pour ajouter des tarifs douaniers ", rappelle le WSJ.

Hier à Wall Street

Le biais négatif des marchés américains à la mi-séance s'est transformé en léger repli en seconde partie de séance. Les investisseurs ont fait preuve de prudence à la suite du quatrième repli consécutif des exportations chinoises en novembre, dernière preuve en date de l'impact de la guerre commerciale sur l'activité. Elle a également été motivée par la décision de la Fed, mercredi, et la possible augmentation le 15 décembre de nouveaux droits de douane sur des produits chinois. Le Dow Jones a clôturé en repli de 0,38% à 27 909,60 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,40% à 8 621,83 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, la productivité a reculé de 0,2% au troisième trimestre. Les économistes tablaient sur une baisse de 0,1% après -0,3% au deuxième trimestre. Le coût unitaire du travail a progressé de 2,5% contre un consensus de +3,4% après +3,6% au deuxième trimestre.

Les valeurs à suivre

AMAZON

Selon une source de marché, Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 2 180 dollars sur Amazon. Le broker estime que l'option de livraison en une journée offre au groupe un avantage compétitif par rapport à la concurrence, en particulier durant la période des fêtes.

NETFLIX

Selon une source de marché, la banque d'investissement Needham & Co a dégradé sa recommandation sur Netflix, passant de Conserver à Sous-performance. D'après le broker, Netflix pourrait perdre 4 millions d'abonnés en 2020 en raison d'une concurrence accrue, notamment celle de Disney+, Apple+ ou Hulu, aux pratiques tarifaires plus attractives. Needham estime que Netflix doit lancer une nouvelle offre moins onéreuse et ajouter 6 à 8 minutes de publicité par heure pour que celle-ci soit viable. En pré-ouverture à Wall Street, le titre Netflix perdait 2,28%.

REGENERON

Regeneron pourrait débuter la séance en repli, pénalisé par les propos de Sanofi. A l'occasion de sa réunion investisseurs, le groupe pharmaceutique français a indiqué qu'il pourrait monétiser sa part de 26,1% dans son homologue américain acquise en plusieurs fois à partir des années 2000. Par ailleurs, les deux groupes ont annoncé leur intention de restructurer leur collaboration sur les anticorps dans une optique de simplification. Cette restructuration concerne plus particulièrement Kevzara (sarilumab) et Praluent (alirocumab) et donnera lieu à la mise en place d'un accord de redevances.