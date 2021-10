Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Rebond attendu, Merck en vedette

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère hausse, une bonne nouvelle sachant que les futures étaient encore bien rouge il y a quelques heures. L'annonce par Merck des bonnes performances de son traitement expérimental par voie orale contre le Covid-19 a contribué a ce changement de pied. Du côté des statistiques, la consommation des ménages a dépassé les attentes en septembre, mais aussi - ce qui est négatif - les prix à la consommation. Trente minutes avant la cloche, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,19% et 0,02%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont creusé nettement leurs pertes en seconde partie de séance. La séance s’est avérée volatile puisqu’elle clôture le mois de septembre, ainsi que le troisième trimestre. Du côté des valeurs, Bed Bath & Beyond a été lourdement sanctionnée. L’indice Dow Jones a perdu 1,59% à 33 843,92 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,44% à 14 448,58 points. Il s’agit du plus mauvais trimestre pour Wall Street depuis le début 2020. Au cours des trois derniers mois, le Dow Jones a reculé de 4,3%, le S&P 500 de 4,8% et le Nasdaq Composite de 5,3%.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE, la mesure préférée de l'inflation de la Fed, a progressé de 0,4% en septembre sur un mois, contre +0,4% le mois précédent. Hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation (données « core »), l’indice a augmenté de 0,3% sur un mois, contre +0,3 en août et un consensus de +0,2%.

La consommation des ménages a augmenté de 0,8% en septembre alors qu'elle était attendue en hausse de 0,6% après -0,1% en août, chiffre révisé de +0,3%.

Les revenus des ménages ont augmenté de 0,2% en septembre alors qu'ils étaient attendus en hausse de 0,3% après +1,1% en août.

Suivront à 16h, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en septembre, les dépenses de construction en août et l'indice Michigan de confiance des consommateurs de septembre.

Les valeurs à suivre

Coty

Coty a cédé environ 9% dans la société de soins de beauté et capillaires Wella à la société de capital-investissement KKR & Co. En échange, le parfumeur américain récupère la moitié de ses actions privilégiées convertibles restantes de KKR dans Coty. La transaction réduira la participation de Coty dans Wella à environ 30,6% et reflète un gain de 50% de la valeur de Wella depuis que Coty a conclu la vente de 60% de la société à KKR en décembre 2020.

Dr. Pepper

Keurig Dr. Pepper a annoncé un programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars. Sur la base du cours actuel de l'action, le programme représente 8 % des actions du fabricant de sodas en circulation. Le programme est en vigueur pendant quatre ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. La société a également réaffirmé ses prévisions pour 2021 concernant la croissance du bénéfice par action ajusté dans une fourchette de 13 % à 15 % et la croissance du chiffre d'affaires net à taux de change constant dans une fourchette de 6 % à 7 %.

Exxon

Exxon s'attend à ce que les variations des prix du gaz naturel augmentent des bénéfices du troisième trimestre de 500 à 900 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, tandis que la hausse des prix du pétrole pourrait accroître les bénéfices de 200 à 600 millions de dollars. Les marges de raffinage devraient également s'améliorer, ajoutant 500 à 700 millions de dollars aux bénéfices, selon Exxon, mais les marges chimiques pourraient avoir un impact négatif de 200 à 400 millions de dollars sur les résultats du troisième trimestre.

Merck & Co

Merck a déclaré que son traitement expérimental par voie orale du Covid-19, le molnupiravir, développé avec Ridgeback Biotherapeutics, réduisait d'environ 50% le risque d'hospitalisation ou de décès chez les patients adultes à risque atteints du Covid léger à modéré. Ce résultat est la conclusion d'une étude intermédiaire de phase 3. La société prévoit maintenant de soumettre une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence pour le traitement auprès de la FDA et la sollicitera également auprès d'autres organismes de réglementation dans le monde.

Southwest Airlines

JPMorgan a relevé son opinion de Neutre à Surpondérer sur le titre Southwest Airlines, tout en augmentant son objectif de cours de 64 à 70 dollars. Le broker explique que la compagnie aérienne américaine possède les meilleurs résultats du secteur en termes de rentabilité, le bilan de la plus haute qualité et une clientèle extrêmement fidèle. L'analyste ajoute que Southwest dispose de suffisamment de liquidités pour surmonter la crise du Covid-19, et qu'aux niveaux actuels, il juge le rapport risque/récompense particulièrement attractif.

Zoom

Les actionnaires du spécialiste des solutions pour les centres de contact cloud, Five9, ont rejeté l'offre de rachat d'environ 14,7 milliards de dollars de Zoom Communication. L'acquisition devait permettre à Zoom d'accélérer sa croissance à long terme en intégrant le marché des centres de contact, qui représente 24 milliards de dollars.