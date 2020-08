Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Rebond attendu à l'ouverture des bourses américaines

(AOF) - Les indices américains sont attendus dans le vert à l'ouverture de ce mercredi 12 août 2020. La baisse du nombre de cas d'infection au covid-19 et les efforts réalisés par les laboratoires pour trouver un vaccin devraient soutenir les marchés. Toutefois, les négociations restent dans l'impasse au Congrès autour du plan de relance économique, ce qui pourrait empêcher les investisseurs de viser plus haut. Du côté des données macroéconomique, les chiffres de l'inflation montrent que celle-ci s'est accélérée en juillet. Les futurs sur le Dow Jones et le Nasdaq sont en hausse de 1,10% et 0,68%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en baisse mardi soir, après avoir passé la plus grande partie de la journée en territoire positif. Malgré une situation sanitaire qui semble s'améliorer, ils ont subi les propos pessimistes d'un sénateur républicain sur la chaîne Fox News, déclarant qu'un accord au Congrès sur le plan de relance était loin d'être fait. La bonne nouvelle du vaccin russe a également fait un flop, celui ayant reçu l'adoubement de Poutine alors qu'il est toujours en phase de test. Au final, le Dow Jones a perdu 0,38% à 27 687 points et le Nasdaq a reculé de 1,69% à 10 783 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le taux d'inflation a grimpé à 1% au mois de juillet en données annualisées, contre 0,6% en juin et un consensus qui l'attendait à 0,8%. Sur un mois, la hausse des prix s'est établie à 0,6%, idem que le mois précédent et au-dessus du consensus de 0,3%. L'inflation sous-jacente a elle aussi accéléré, ressortant à 1,6% en rythme annuel contre 1,2% le mois précédent et un consensus de 1,1%.

Les valeurs à suivre

LIBERTY GLOBAL

Le secteur des télécoms est en ébullition. L'américain Liberty Global vient d'annoncer le rachat amical du suisse Sunrise Communications, dans un deal à 6,8 milliards de francs suisses (environ 6,3 milliards d'euros). Liberty Global offre 110 francs suisses par action Sunrise, soit une prime de 32% par rapport au prix moyen du titre sur 60 jours.

MODERNA

Bonne nouvelle pour Moderna. La biotech américaine a conclu un accord d'environ 1,5 milliard de dollars avec les Etats-Unis pour la livraison de 100 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le Covid-19. Le titre est attendu en forte hausse en préouverture des marchés actions américains.

MOODY'S

Moody's Corporation a annoncé avoir acquis une participation minoritaire dans Malaysian Rating Corporation Berhad (MARC), une agence de notation opérant sur les marchés d'obligations et de Sukuk de la Malaisie. Cet investissement renforce la présence de Moody's en Asie du Sud-Est et sur les marchés obligataires nationaux dans le monde entier, il améliore également sa position de leader dans le monde des finances islamique. L'acquisition a été financée au moyen des fonds propres et ne devrait avoir aucun impact matériel sur les résultats financiers de 2020 de Moody's.

QUALCOMM

Le spécialiste des puces pour smartphones, Qualcomm, devrait bénéficier de l'annulation par une cour d'appel fédérale d'une décision antitrust à son encontre. Elle a rejeté les arguments selon lesquels la société aurait illégalement évincé ses rivaux en matière de puces pour téléphones portables et facturé des redevances excessives à des fabricants tels qu'Apple. En mai 2019, la juge Lucy Koh du district de San José avait donné raison à la FTC, le gendarme américain de la concurrence, qui avait porté plainte en janvier 2017.

ROYAL CARIBBEAN GROUP

Royal Caribbean Group a sécurisé une facilité de crédit à terme de 700 millions de dollars auprès de Morgan Stanley. Elle pourra être tirée à n'importe quel moment avant le 12 août 2021. Cette manne doit permettre au croisiériste de traverser la crise du Covid-19 qui a mis à mal le tourisme mondial.

TENCENT

Le plus important groupe de jeux vidéo du monde et géant des réseaux sociaux en Chine, Tencent, a bénéficié de sa bonne performance dans sa première spécialité pour faire mieux que prévu au deuxième trimestre. Sur cette période, il a généré un bénéfice net en hausse de 37% à 33,107 milliards de yuans (4,676 milliards de dollars), soit 3,437 yuans par action. Il a dépassé le consensus FactSet s'élevant à 27,08 milliards de yuans. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 3,13 yuans.

TESLA

Tesla va diviser par cinq le prix de son action à la fin du mois. C'est ce qu'a annoncé mardi le constructeur américain de véhicules électriques. L'opération vise à rendre le titre plus accessible aux employés et aux investisseurs. La valeur a en effet plus que triplé depuis le début de l'année. En préouverture de Wall Street, l'action Tesla progresse de plus de 5% à près de 1 452 dollars.