Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Prudence sur les marchés ; Zoom attendu en hausse

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère baisse. Les investisseurs sont toujours dans l'attente de nouveaux pourparlers sur le plafond de la dette des Etats-Unis, après une séance de lundi marquée par de faibles volumes d'échanges. Côté valeurs, Zoom est attendu en nette hausse après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 perdent 0,21% tandis que ceux sur le Nasdaq Composite reculent de 0,30%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé pour cette première séance de la semaine marqué par de faibles volumes d'échanges. Les investisseurs sont toujours dans l'attente de nouveaux pourparlers sur le plafond de la dette des Etats-Unis. Malgré une amende record d'1,2 milliard d'euros du régulateur irlandais infligée pour avoir enfreint les règles européennes de RGPD avec son réseau social Facebook, Meta a terminé dans le vert. Le Dow Jones a fléchi de 0,42% à 33 286, 58 points tandis que le Nasdaq a glané 0,50% à 12 720, 78 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les premières estimations des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mai seront communiquées 15h45 aux Etats-Unis.

Les ventes de logements neufs en avril aux Etats-Unis seront annoncées à 16h00.

Les valeurs à suivre

3M

3M est attendu en légère baisse à Wall Street. Un juge fédéral a ordonné à son PDG, Michael Roman, d'assister à une médiation visant à résoudre près de 260 000 actions en justice alléguant que les bouchons d'oreille à usage militaires de 3M ont causé des pertes d'audition, déclarant que les négociations ont atteint un " point critique ". Selon Reuters, la juge de district de Floride, Casey Rodgers, a ordonné vendredi à M. Roman d'assister aux séances de médiation organisées à Pensacola les 25 et 26 mai, afin qu'il puisse " écouter les médiateurs et s'engager directement auprès d'eux ".

Abbott

Abbott est attendu en légère hausse à Wall Street. L'entreprise pharmaceutique américaine a réussi à convaincre un juge fédéral de rejeter certaines demandes dans le cadre d'un litige national portant sur le rappel de préparations pour nourrissons. Reuters rapporte que dans une décision rendue lundi, le juge de district de Chicago, Matthew Kennelly, a rejeté les demandes des parents relatives aux " pertes économiques " liées à Similac et à d'autres préparations qui, selon eux, présentaient un " risque substantiel " de contamination bactérienne.

AIG

Acteur mondial en assurance dommages, American International Group (AIG) a annoncé avoir conclu un accord définitif pour vendre Validus Re, y compris AlphaCat et les activités de réassurance de Talbot Treaty, à RenaissanceRe Holdings Ltd pour 2,985 milliards de dollars (soit 2,735 milliards de dollars en espèces et 250 millions de dollars en actions ordinaires de RenaissanceRe). La vente de Validus Re devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.

Chevron

Société pétrolière américaine, Chevron a conclu un accord définitif avec PDC Energy, Inc. pour acquérir toutes les actions en circulation de PDC dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 6,3 milliards de dollars, soit 72 dollars par action. Sur la base du cours de clôture de Chevron le 19 mai 2023 et selon les termes de l'accord, les actionnaires de PDC recevront 0,4638 action Chevron pour chaque action PDC. La valeur d'entreprise totale, y compris la dette, de la transaction est de 7,6 milliards de dollars.

Ford

Ford Motor Company a conclu hier un accord à long terme avec l'entreprise québecoise Nemaska Lithium pour l’approvisionnement en produits de lithium, notamment de l’hydroxyde de lithium, sur une période de 11 ans. L’accord prévoit la livraison d’un maximum de 13 000 tonnes d’hydroxyde de lithium par an. Avant de commencer à livrer l’hydroxyde de lithium produit à Bécancour (ville du Québec), Nemaska Lithium fournira à Ford du concentré de spodumène provenant de sa mine Whabouchi. Le projet intégré de Nemaska Lithium sera le premier projet à produire de l’hydroxyde de lithium au Québec.

Zoom

Le groupe Zoom Communication, dont l'action progressait de 5,5% en pré-Bourse, a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année malgré un ralentissement de la croissance et des dépenses des entreprises. La firme californienne basée à San José qui s'est révélée lors de la pandémie du Covid-19 a enregistré un chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 avril, de 1,11 milliard de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 1,08 milliard de dollars.