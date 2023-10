Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Prudence sur les marchés, Tesla et Netflix en vedette

(AOF) - Clôturant hier en nette baisse, les marchés américains sont attendus en légère hausse. Les Bourses européennes reculent dans un contexte de tensions exacerbées au Moyen-Orient et sur fond de résultats d'entreprises décevants. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties inférieures aux attentes à l'instar de l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Netflix est attendu en hausse après ses résultats.A quelques minutes de l’ouverture, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq gagnent respectivement 0,19% et 0,43%. La progression du rendement du 10 ans américain se tasse.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en nette baisse en raison de l’aggravation des tensions au Moyen-Orient. En outre, le rendement du 10 ans américain gagne 6 points de base, atteignant 4,96%. Dans son livre beige, la Fed a affirmé que " les perspectives économiques à court terme ont été décrites comme stables ou avec une croissance légèrement plus faible ". Coté valeurs, Morgan Stanley a dévissé après la publication de bénéfices en recul. Le Dow Jones a perdu 0,98% à 33 665,08 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,62% à 13 314,30 points.

Les chiffres macroéconomiques

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à - 9 en octobre à comparer avec un consensus de -6,4 et -13,5 en novembre.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 198 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 212 000, après 211 000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en septembre et les données sur les ventes de logements anciens en septembre seront annoncés à 16h.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront communiquées à 16h30.

Les valeurs à suivre

American Airlines

American Airlines est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé pour le troisième trimestre une perte de 0,83 dollar par action, soit 545 millions de dollars. La compagnie n'attend plus pour le quatrième trimestre qu'une marge d'exploitation ajustée de 2 à 4% (contre 5,4% au 3e trimestre)et 7% pour l'année . La compagnie a annoncé fin août avoir signé un nouvel accord de quatre ans avec ses15 000 pilotes, prévoyant plus de 9 milliards de dollars d'augmentations de salaires et d'avantages sociaux.

Costco

Costo Wholesale a annoncé que son directeur général Craig Jelinek quitterait ses fonctions d'ici la fin de l'année. Il serait remplacé par le directeur des opérations, Ron Vachris. Ce dernier travaille au sein de la chaîne de distribution américaine depuis plus de 40 ans.

Las Vegas Sands

Las Vegas Sands est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir présenté des résultats du 3e trimestre supérieurs aux attentes, avec un bénéfice par action de 0,55 dollar contre 0,53 estimé, pour un chiffre d'affaires à 2,79 milliards de dollars contre 2,69 milliards attendus. "Nous sommes heureux de constater que la reprise des dépenses de voyage et de tourisme à Macao et à Singapour a progressé au cours du trimestre. Nous restons très enthousiastes quant à nos possibilités de croissance sur ces deux marchés à l'avenir", déclare le président Robert G. Goldstein.

Netflix

Netflix a publié des résultats trimestriels meilleurs qu'attendus. Le bénéfice net ressort en hausse de 20 %, à 1,6 milliard de dollars. Le bénéfice par action s'est établi à 3,73 dollars, battant le consensus (3,49 dollars). Le géant du streaming a engrangé 8,76 millions d'abonnés au cours du troisième trimestre pour atteindre un total de 247,1 millions à fin septembre. La plateforme explique la forte hausse de son portefeuille d'abonnés grâce au succès de sa nouvelle tarification pour les comptes partagés entre plusieurs utilisateurs.

Tesla

Tesla est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir dévoilé une marge brute de 7,6% au 3e trimestre, contre 17,2% il y a un an. Le bénéfice par action ajusté ressort à 0,66 dollar contre 0,73 dollar anticipé et 1,05 dollar il y a un an, le chiffre d'affaires à 23,35 milliards en hausse de 9% sur un an mais inférieur aux 24,38 milliards anticipés. "Nous nous attendons à ce qu'au fil du temps nos bénéfices liés au matériel s'accompagnent d'une accélération des bénéfices liés à l'IA, aux logiciels et aux flottes" affirme le constructeur.

VMware

La Chine envisage de retarder l'acquisition par le fabricant de puces américain Broadcom de l'entreprise de logiciels d'informatique dématérialisée VMware, pour un montant de 69 milliards de dollars, affirme le Financial Times. L'administration d'État chargée de la régulation des marchés n'a pas donné son aval à la transaction annoncée en mai 2022 et est susceptible de la retarder, en particulier après l'imposition mardi par les Etats-Unis de contrôles plus stricts sur les semi-conducteurs, ont déclaré trois personnes proches du dossier.