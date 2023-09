Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Prudence et inquiétudes sur les marchés avant le Livre beige de la Fed

(AOF) - Dans le prolongement d'hier, les marchés américains sont attendus sur une note négative. Prudence et inquiétudes vont de nouveau alimenter le menu de cette séance, les investisseurs restant perplexes concernant la croissance économique et les risques inflationnistes induits par la hausse des prix du pétrole. Les publications des PMI et du Livre beige de la Fed, en début de soirée, seront particulièrement scrutées. Au chapitre des valeurs, Apple est annoncé en baisse. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux sur le Nasdaq perdent respectivement 0,26% et 0,29%.

Mardi à Wall Street

Les marchés actions américains ont bouclé la séance de mardi dans le rouge, après le long week-end dû au "Labor Day". La prudence reste de mise dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et des prix du pétrole. La Fed doit se réunir les 19 et 20 septembre prochains dans le cadre de sa réunion de politique monétaire. Un certain nombre d'analystes parient sur une pause dans le cycle de hausse des taux. Airbnb a progressé dans le sillage de l'annonce de son entrée dans le S&P-500. Le Dow Jones a cédé 0,56% à 34 641 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,08% à 14 020 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août sera dévoilée à 15h45 et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services connu à 16h00.

Le livre beige de la Fed sur la santé de l'économie sera annoncé à 20h00

Les valeurs à suivre

Coinbase

Coinbase, plateforme d'échanges de crypto-monnaies, a annoncé le lancement d'une plateforme de prêt d'actifs numériques destinée aux grands investisseurs institutionnels, selon un porte-parole de la société, cité par Reuters. Selon un dépôt réglementaire, Coinbase a levé 57 millions de dollars pour sa nouvelle plateforme. Le mois dernier, Coinbase a obtenu une approbation pour offrir des contrats à terme sur les crypto-monnaies aux clients de détail américains, remportant ainsi une victoire importante sur le plan réglementaire.

Kroger

C&S Wholesale Grocers, avec le soutien de SoftBank, est proche d'un accord pour acquérir des magasins que, Albertsons et Kroger, les deux groupes de supermarchés, cherchent à vendre pour obtenir les approbations réglementaires en vue de leur fusion de 25 milliards de dollars, a déclaré une source proche du dossier, citée par Reuters. Les magasins que les entreprises pourraient vendre auraient une valeur de plus d'un milliard de dollars. Ils sont situés dans toutes les régions où les deux entreprises opèrent, telles que le nord-ouest du Pacifique, le sud de la Californie, Phoenix et Chicago.

Valeurs technologiques

La Commission européenne a désigné, pour la première fois, six contrôleurs d'accès — Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, propriétaire de TikTok, Meta et Microsoft — en application du règlement sur les marchés numériques, qui sont ainsi soumis à des règles plus strictes. Au total, 22 services de plateforme essentiels fournis par des contrôleurs d'accès ont été désignés. Bruxelles peut désigner des plateformes numériques comme étant des "contrôleurs d'accès" si elles constituent, entre les entreprises et les consommateurs, un point d'accès majeur pour les services de plateforme essentiels.