Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Prudence en attendant la Fed

Le gouvernement américain a commandé 200 millions de doses supplémentaires du vaccin anti-covid de Moderna, a annoncé le laboratoire. Elles devraient être livrées entre le dernier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Cela porte le total à 500 millions le nombre de doses commandées par les Etats-Unis auprès de Moderna.

General Motors pourrait porter ses investissements dans les véhicules électriques et autonomes à 35 milliards de dollars jusqu'en 2025, soit une augmentation de 30% par rapport à ses plus récentes prévisions. Ces dépenses permettraient notamment la construction de deux nouveaux sites de production de batteries électriques. C'est du moins ce qu'a rapporté Reuters sur la base de personnes proches du dossier. Aucune réaction officielle n'est disponible pour le moment de la part du constructeur de Détroit.

Les marchés actions américains ont reculé mardi alors que le Nasdaq Composite a inscrit lundi soir un nouveau plus haut historique. Ce repli des indices intervient alors que les taux longs regagnent du poil de la bête, le rendement du 10 ans américain repassant ainsi au dessus de 1,50%. Il intervient également à 24 heures de la décision de politique monétaire de la Fed. Elle devrait réitérer son message sur le caractère transitoire de la poussée inflationniste en cours. Le Dow Jones a perdu 0,27% à 34 299,33 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,71% à 14 072,86 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.