Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Prudence des marchés avant le verdict de la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en repli. L'heure est à la prudence alors que les investisseurs découvriront en début de soirée les conclusions de la Fed, réunie depuis hier. Comme sur le Vieux Continent, le festival des résultats d'entreprises se poursuit. Alphabet, maison-mère de Google, est attendu en hausse après une performance solide tandis que Snap a livré de faibles prévisions. Microsoft, Boeing, Coca Cola, Visa ont également publié. A moins de 30 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 perdent 0,21% et ceux sur le Nasdaq Composite, 0,26%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini dans le vert. Dans moins de 24 heures, la Fed fera connaître sa décision de politique monétaire. Si ce prochain évènement a limité les prises de risques, la séance a été animée par les nombreux résultats d'entreprise. Plusieurs sociétés, dont General Electric et General Motors, ont rehaussé leurs objectifs annuels. Le Dow Jones a gagné 0,08% à 35 438,07 points et le Nasdaq Composite, 0,61% à 14 144,56 points. Alphabet et Microsoft ont publié leurs comptes trimestriels après la clôture.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes de logements neufs en juin sont attendues à 16 heures et la décision de politique monétaire de la Fed à 20 heures.

Les valeurs à suivre

Alphabet

Alphabet, société-mère de Google, a présenté hier des résultats supérieurs aux attentes et est attendue en hausse à Wall Street. Au deuxième trimestre, le géant de l'Internet a enregistré un bénéfice net de 18,37 milliards de dollars, soit 1,44 dollar par action, à comparer avec un bénéfice net de 16 milliards de dollars, soit 1,21 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus Bloomberg était moins optimiste à 1,32 dollar. Le résultat opérationnel est passé en un an de 19,45 à 21,84 milliards de dollars.

Amazon

Amazon est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street, alors que selon le média américain " Politico ", la Commission fédérale du commerce (FTC) est en train de finaliser son action antitrust contre le géant du commerce en ligne, qui pourrait aboutir à des cessions de filiales. Lina Khan, présidente de la FTC depuis juin 2021, est connue pour son ambition de moderniser la loi antitrust pour mieux contrôler les plateformes numériques. Les poursuites pourraient être engagées dès le mois d'août : elles devraient viser plusieurs pratiques commerciales controversées d'Amazon.

Boeing

Le constructeur aéronautique Boeing a pris par surprise les investisseurs en générant du free cash flow. Au deuxième trimestre, le concurrent d'Airbus a essuyé une perte nette 149 millions de dollars, soit 25 cents par action, contre un profit de 160 millions de dollars, représentant 32 cents par action, un an auparavant. Retraité des éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 82 cents, inférieure au consensus d'une perte de 84 cents. Les ventes ont bondi de 18% à près de 19,75 milliards de dollars, supérieures aux attentes du marché : 18,53 milliards de dollars.

Coca Cola

Coca Cola s'adjuge 1,2 % en pré-Bourse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels. D'avril à fin juin, le bénéfice par action est ressorti en hausse de 11% à 0,78 dollar, s'affichant supérieur aux attentes des analystes. Les revenus du groupe d'Atlanta ont grimpé de 6% à 12 milliards de dollars. Si Coca Cola a vu ses volumes de ventes stagner, l'entreprise a été aidée par sa politique de hausses des prix.

Microsoft

Si les profits du Microsoft ont dépassé les attentes, le ralentissement du cloud inquiète. Au quatrième trimestre, clos juin, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 20% à 20,1 milliards de dollars, soit 2,69 dollars par action. Le chiffre d'affaires a atteint pour sa part 56,2 milliards de dollars, en hausse de 8% (+10% à taux de change constants) sur un an. Les analystes attendaient respectivement 5,56 dollars par titre et 55,5 milliards de dollars.

Moderna

Moderna est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé avec son partenaire Merck le lancement de l'essai clinique pivot de phase 3 randomisé V940-001 évaluant V940 (ARNm-4157), une thérapie néoantigénique individualisée expérimentale, en association avec le Keytruda de Merck, en tant que traitement adjuvant chez des patients atteints de mélanome à haut risque .

Snap

Snap, dont le titre chute de 16,5% après la clôture, a essuyé une nouvelle perte nette, de 377 millions de dollars, la plus importante depuis un an. La maison mère du réseau social Snapchat a généré près d'1,07 milliard de dollars de revenus au deuxième trimestre, en repli de 3,8% sur un an, après une contraction de 7% au trimestre précédent. Le groupe a prévu des revenus pour le troisième trimestre entre 1,07 milliard et 1,13 milliard de dollars, par rapport aux estimations de 1,13 milliard de dollars.

Texas Instruments

Texas Instruments, dont le titre reculait d'environ 4% après la clôture, a annoncé prévoir un bénéfice par action au troisième trimestre dans une fourchette de 1,68 à 1,92 dollar, en deçà des attentes de 1,91 dollars par action. Le géant des semi-conducteurs pour l'industrie de la téléphonie mobile a affiché des revenus de 4,53 milliards de dollars, en déclin de 13% en glissement annuel, mais au-dessus des attentes de marché avec le segment automobile. Le bénéfice par action a été de 1,87 dollar, contre 2,45 dollar un an plus tôt.

Thermo Fisher

Thermo Fisher est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir abaissé ses prévisions annuelles. Le fabricant américain de matériel de laboratoire s'attend à un bénéfice annuel par action ajusté compris entre 22,28 et 22,72 dollars, contre 23,55 dollars attendus, pour un chiffre d'affaires annuels compris entre 43,4 et 44 milliards de dollars contre 45,21 milliards attendus . Pour le deuxième trimestre, le bénéfice par action ajusté attendu à 5,42 dollars est ressorti à 5,15 dollars, pour un chiffre d'affaires de 10,69 milliards de dollars contre 10,98 attendus.

Visa

Visa a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, grâce à la croissance des paiements transfrontaliers. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement a augmenté de 22% à 4,2 milliards de dollars au titre du troisième trimestre clos fin juillet, soit 2 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,16 dollars, soit 5 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires, en progression de 12% sur la période, se situe à 8,12 milliards de dollars, dépassant les attentes : 8,06 milliards.

Wells Fargo

Wells Fargo & Company a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un dividende trimestriel de 35 cents par action, payable le 1er septembre 2023 aux actionnaires inscrits le 4 août 2023. Le dividende du troisième trimestre représente une augmentation de 5 cents par action par rapport au trimestre précédent. Le conseil d'administration de la banque a également autorisé un nouveau programme de rachat d'actions ordinaires à hauteur de 30 milliards de dollars.