(AOF) - Les marchés américains sont attendus en hausse, soutenus par les valeurs technologiques. Le très attendu rapport sur l'emploi a réservé une surprise importante sous la forme de créations d'emplois bien plus faibles qu'anticipé. La Fed ciblant principalement actuellement le retour au niveau d'emploi d'avant la pandémie, le rendement du 10 ans a perdu 4 points en quelques secondes. Cette détente va soutenir les valeurs technologiques, mais peser sur les financières. Vingt minutes avant l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent 0,31% et 1,27%.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en hausse. Les investisseurs ont fini par saluer la bonne nouvelle du jour et relégué au second plan la crainte d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu de la Fed. Au chapitre économique, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé la semaine dernière, de bon augure à la veille de la publication du rapport mensuel du l'emploi. Au chapitre des valeurs, Uber a chuté après avoir annoncé son intention de mieux rémunérer ses chauffeurs. Le Dow Jones a gagné 0,93% à 34 548,53 points, soit un nouveau record de clôture. Le Nasdaq a progressé de 0,37%.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont créé 266 000 emplois en avril, à comparer avec un consensus de 978 000. Le chiffre de mars a été révisé de 916 000 à 770 000 et celui de février de 468 000 à 536 000. Le taux de chômage est resté quasiment inchangé à 6,1% alors qu'il était anticipé à 5,8%. Le salaire horaire moyen a, lui, augmenté de 0,3% alors qu'il était anticipé en repli de 0,4% après une progression de 4,2% en mars.

L'évolution des stocks des grossistes en mars sera dévoilée à 16h.

Les valeurs à suivre

AIG

AIG a publié un bénéfice de 3,87 milliards de dollars au premier trimestre 2021, soit 4,41 dollars par action, plus de deux fois supérieur à celui de l'an dernier à la même époque. En données ajustées, le BPA est de 1,05 dollar (contre 11 cents il y a un an), dépassant de 6 cents le consensus Zacks. L'assureur américain a également généré 10,73 milliards de dollars de primes brutes en assurance générale, en hausse de 6%; le ratio combiné de l'activité est de 98,8%, soit une amélioration de 2,7 points sur un an en dépit de l'impact de 7,3 points des catastrophes (soit 422 millions de dollars).

AMC ENTERTAINMENT

AMC Entertainment a levé le voile sur des résultats toujours marqués par la crise du Covid-19 lors du premier trimestre 2021. L'exploitant de cinémas a accusé une perte nette de 567,2 millions de dollars sur la période, soit -1,42 dollar par action, là où le consensus visait-1,31 dollar. Pour sa part, le chiffre d'affaires a fondu de 84% pour s'établir à 148,3 millions de dollars. Le consensus tablait sur 156,3 millions de dollars.

PFIZER

Les groupes pharmaceutiques Pfizer et BioNTech ont annoncé avoir débuté auprès de la FDA la procédure de demande d'homologation complète de son vaccin contre le Covid-19 pour les personnes âgés d'au moins 15 ans. Il est pour l'instant autorisé dans le cadre d'une procédure d'urgence.

SQUARE

Le spécialiste américain des paiements en ligne Square a annoncé des résultats meilleurs que prévu, le 'bull run' des crypto monnaies dopant la performance de Cash App. Au premier trimestre, il a généré un bénéfice net de 39 millions de dollars, soit 8 cents par action, contre un profit de 105,9 millions de dollars, ou 24 cents par action, un an auparavant. Hors exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 41 cents, alors que le consensus s'élevait à 16 cents.