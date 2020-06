Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Prises de bénéfices en vue sur les marchés actions américains

(AOF) - Après deux belles séances de progression, les marchés actions américains devraient marquer une pause ce mardi et ouvrir dans le rouge. Comme de coutume, l'approche de la décision de politique monétaire de la Fed et des commentaires de son président, Jerome Powell, incite à la prudence. Si les débats de l'institution débutent aujourd'hui, il faudra attendre mercredi pour en savoir plus. Au chapitre des valeurs, Tiffany et Vroom seront à surveiller. Vers 14h50, les futures sur le Dow Jones et le Nasdaq Composite cèdent respectivement 1,05% et 0,35%.

Hier à Wall Street

Les principaux indices américains ont bien débuté la semaine. Les investisseurs n'ayant pas grand chose à se mettre sous la dent ce lundi, ils ont continué de surfer sur leur élan haussier de la semaine dernière, en attendant la réunion de la Fed de mercredi. L'optimisme autour du déconfinement a propulsé Boeing (+12,25%) en tête du Dow Jones, alors que dans le même temps, le Nasdaq a battu un nouveau record en cours de séance à 9 847,16 points. L'indice phare de Wall Street a gagné 1,70% à 27 572,44 points et l'indice technologique a avancé de 1,13% à 924,74 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes en avril seront publiés à 16h.

Les valeurs à suivre

FACEBOOK

Goldman Sachs a relevé de 220 à 250 dollars son objectif de cours et confirmé sa recommandation d'Achat sur Facebook après l'annonce du lancement des boutiques Facebook. Le bureau d'études s'attend à ce que ces développements permettent une hausse du nombre d'annonceurs et de leurs dépenses et aboutit à 17 milliards de dollars de revenus supplémentaires.

TIFFANY & CO

Le joaillier en cours de rachat par LVMH, Tiffany & Co a dévoilé des comptes plus dégradés que prévu au troisième trimestre, clos avril. Le groupe américain a essuyé une perte nette 65 millions de dollars, soit - 53 cents par action contre un bénéfice net de 125 millions de dollars ou 1,03 dollar, un an auparavant. Le consensus était de -0,4 cents. Les ventes ont chuté de 45% à 556 millions de dollars alors que le marché visait 692 millions de dollars. Elles ont baissé de 43% à données comparables.

VROOM

Une nouvelle valeur va rejoindre le Nasdaq ce mardi. Il s'agit de Vroom, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion. A l'occasion de son introduction en Bourse, le groupe a levé 468 millions de dollars. Le prix d'introduction a été fixé à 22 dollars par titre.

WENDY'S

Bonne nouvelle pour Wendy's. La chaîne américaine de restauration rapide a vu la situation s'améliorer progressivement pour ses ventes à magasins comparables tout au long du mois de mai. Elles affichent même une croissance positive dans le bas d'une fourchette à un chiffre pour la dernière semaine du mois. Wendy's précise que les problèmes d'approvisionnement en bœuf ont été globalement réglés. A fin mai, la société disposait d'environ 375 millions de dollars de liquidités.