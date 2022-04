Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Petite hausse en vue pour démarrer une semaine qui s'annonce calme

(AOF) - L'ouverture des marchés américains s'annonce sur une tendance légèrement haussière pour démarrer une semaine qui devrait rester calme. En attendant le lancement de la saison des résultats trimestriels, à partir du 13 avril, les investisseurs n'auront pas grand chose à ce mettre sous la dent cette semaine, mis à part les "minutes" de la dernière réunion de la Fed. L'actualité reste marqué par le conflit en Ukraine, où de plus en plus de voix s’élèvent contre des crimes de guerre de la part de la Russie. En pré-ouverture, le Dow Jones grappille 0,07% et le Nasdaq gagne 0,32%.

Hier à Wall Street

Wall Street a rebondi vendredi. Le contexte est resté marqué par la guerre en Ukraine et l’absence d’avancées concrètes dans les négociations. Vendredi midi, le Kremlin a d’ailleurs averti que l’attaque menée par l’armée ukrainienne sur un dépôt de pétrole russe allait peser sur les pourparlers. Côté statistiques, les créations d’emplois et l’ISM manufacturier sont ressorties sous les attentes. Le Dow Jones a progressé de 0,4% à 34 818,27 points. Sur la semaine, il a reculé de 0,1%. Le Nasdaq a clôturé en hausse de 0,29% à 14 261,5 points. Sur la semaine, il a gagné 0,7%.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie seront publiées à 16h.

Les valeurs à suivre

Exxon Mobil

Exxon Mobil prépare la suspension de sa participation au projet de gaz offshore Sakhalin, au large de la Sibérie, en Russie en raison de la guerre. La compagnie pétrolière estime que cette suspension pourrait la conduire à enregistrer une dépréciation d'actifs de quatre milliards de dollars.

JPMorgan

« Nous ne sommes pas inquiets de notre exposition directe à la Russie, bien que nous puissions perdre environ 1 milliard de dollars au fil du temps », a déclaré Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan dans sa lettre annuelle aux actionnaires. « Mais nous surveillons activement l'impact des sanctions en cours et la réponse de la Russie » a-t-il poursuivi, avant de préciser être « préoccupé également par leurs effets secondaires et collatéraux sur tant d'entreprises et de pays ».

KKR

KKR serait sur le point d'envoyer une lettre à Telecom Italia (TIM) lui demandant de fournir les comptes de l'entreprise, chose que demande le fonds depuis le mois de novembre, sous peine de ne pas déposer d'offre formelle de rachat. Selon Bloomberg, qui a révélé l'information citant des sources anonymes proches du dossier, les conditions de marché ont changé, en raison principalement de l'invasion de l'Ukraine et de la Russie mais aussi de la dégradation de la note de crédit de TIM, rendant une due diligence encore plus urgente.

Starbucks

Starbucks a suspendu son programme de rachat d'actions, avec effet immédiat, alors que le fondateur de la société, Howard Schultz revient dans l'entreprise en tant que directeur général. "Cette décision nous permettra d'investir davantage dans nos employés et nos magasins - la seule façon de créer de la valeur à long terme pour toutes les parties prenantes", a déclaré Howard Schultz dans un communiqué.

Tesla

Tesla a dévoilé ce week-end ses chiffres de livraisons du premier trimestre 2022. La firme d'Elon Musk a livré 310 048 véhicules sur la période, soit une hausse de 68% par rapport au premier trimestre 2021. Une performance supérieure aux attentes du consensus Refinitiv (308 836). De surcroît, il s'agit d'un nouveau record malgré un contexte marqué par la pénurie de semi-conducteurs et la résurgence du Covid en Chine.

Twitter

Elon Musk détient une participation de 9,2% du capital de Twitter, selon un document déposé auprès de la SEC. Dans ce document dit 13G, il est précisé que le fondateur de Tesla possède 73 486 938 actions du réseau social. En avant Bourse, l'action Twitter est attendue en hausse de 25%.