Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Petite hausse en vue

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en petite hausse à l'ouverture après la séance en demi-teinte d'hier. Les valeurs liées à l'énergie pourraient continuer de profiter de la progression des cours du pétrole. Le baril de WTI a retrouvé son plus haut niveau depuis octobre 2018. Au chapitre des valeurs, Zoom, l'un des grands gagnants de la pandémie en 2020, a dévoilé des résultats trimestriels et des objectifs supérieurs aux attentes. Vers 14h55, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 gagnent 0,14% à 4 204 points et 0,11% à 13 664 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé. Les valeurs traditionnelles ont été soutenues par la publication d'indicateurs témoignant de la vigueur de la reprise mondiale, au premier rang desquels les indices PMI mesurant l'activité manufacturière en Asie, en Europe et bien sûr, aux Etats-Unis. Les valeurs technologiques, jugées correctement valorisées, ont, elles, été pénalisées par la hausse du rendement du Bon du Trésor à 10 ans dans le sillage des anticipations inflationnistes. Le Dow Jones a gagné 0,13% à 34 575,31 points. Le Nasdaq a cédé 0,09% à 13 736,48 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, la publication du "Livre Beige" de la Fed sur la santé de l'économie américaine est prévue à 20 heures.

Les valeurs à suivre

TESLA

Tesla rappelle 6 000 véhicules aux Etats-Unis. Cela est lié à un problème de boulons potentiellement desserrés sur le système de freinage de certains Model 3, vendus entre 2019 et 2021, et certains Model Y, écoulés entre 2020 et 2021.

TILRAY

Tilray et d'autres valeurs liées au cannabis comme Cronos ou Aurora Cannabis pourraient être à la fête. Amazon a annoncé qu'il allait cesser de tester les candidats souhaitant le rejoindre. Le géant de la vente en ligne, dont le siège est à Seattle, soutiendra la proposition de législation fédérale légalisant la consommation de marijuana.

ZOOM

Le spécialiste de la visioconférence Zoom Communications a dévoilé des résultats et perspectives bien meilleurs que prévu. Au premier trimestre, clos fin avril, il a généré un bénéfice net de 227,4 millions de dollars, soit 74 cents par action, contre 27 millions de dollars un an auparavant, soit 9 cents auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,32 dollar, soit 33 cents de mieux que le consensus Bloomberg.