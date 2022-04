Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Ouverture prudente en vue

(AOF) - Wall Street est attendu proche de l'équilibre après le repli de la veille. Au chapitre économique, permis de construire et mises en chantier ont davantage progressé que prévu en mars en dépit de la remontée des taux d'intérêt. Pour autant, la tendance reste fragile sur les Bourses en raison notamment de l'impact de la guerre sur la conjoncture. La Banque mondiale vient de réduire sa prévision du PIB mondial 2022 à 3,2% contre 4,1% auparavant. Par ailleurs, la Fed a confirmé sa nouvelle politique restrictive. Vers 14h45, les futures sur S&P500 gagnent 0,05% et ceux sur Nasdaq 100, 0,04%.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en petite baisse une séance hésitante. Les valeurs technologiques et de croissance ont pâti de la remontée des taux longs. Le rendement du 10 américain a atteint dans la journée 2,884%, soit son plus haut niveau depuis décembre 2018. Au chapitre des valeurs, Bank of America a achevé la période des résultats trimestriels des principales banques américaines sur une note globalement positive. Elle a favorablement surpris grâce à la demande robuste des crédits à la consommation. Le Dow Jones a cédé 0,11% à 34 411,69 points et le Nasdaq, 0,14% à 13 332,26 pts.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, 1,873 million de permis de construire ont été comptabilisés en mars. Les économistes tablaient sur 1,825 million après 1,865 million en février. Les mises en chantier ont atteint 1,793 million contre un consensus de 1,745 million après 1,788 million en février (chiffre révisé de 1,769 million).

Les valeurs à suivre

Hasbro

Hasbro a levé le voile mardi sur ses résultats du premier trimestre 2022. Ainsi, le fabricant américain de jeux et jouets a publié un bénéfice net de 61,2 millions de dollars sur la période, ou 44 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 116,2 millions de dollars, ou 84 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action ressort à 57 cents, décevant les prévisions du consensus FactSet (62 cents).

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a dévoilé des résultats trimestriels contrastés et abaissé ses prévisions annuelles en raison des perspectives incertaines pour ses ventes de vaccins contre le Covid. Au premier trimestre 2022, le laboratoire pharmaceutique a réalisé un bénéfice net en baisse de 17% à 5,15 milliards de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 2,67 dollars, au-dessus du consensus qui le donnait à 2,58 dollars. Mais, le chiffre d'affaires a progressé de seulement 0,5% à 23,43 milliards contre un consensus de 23,62 milliards.

Lockheed Martin

Lockheed Martin a dévoilé mardi ses résultats au titre du premier trimestre 2022. Ainsi, le groupe américain de défense et sécurité a publié un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars sur la période, ou 6,44 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars, ou 6,56 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet visait 6,11 dollars par action. Pour sa part, le chiffre d'affaires de Lockheed Martin s'établit à 14,96 milliards de dollars au premier trimestre 2022, en baisse de 8% sur un an, ce qui déçoit les attentes du marché (15,58 milliards de dollars).

Twitter

Apollo Global Management envisage de participer à une offre de rachat de Twitter, selon des personnes proches du dossier cité par le Wall Street Journal, après qu'Elon Musk propose 43 milliards de dollars pour le réseau social. Apollo aurait mené des discussions sur le soutien à une éventuelle opération sur Twitter et pourrait fournir à Elon Musk ou à un autre acquéreur potentiel, comme la société de capital-investissement Thoma Bravo LP, des fonds propres ou de la dette pour soutenir une offre.

