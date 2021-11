Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Omicron suscite l'inquiétude

(AOF) - Wall Street est attendu dans le rouge. L'heure est de nouveau à la prudence après les propos inquiétants du patron de Moderna. En estimant que les vaccins actuels sont sans doute sensiblement moins efficaces sur Omicron, Stéphane Bancel a ravivé la crainte des restrictions sanitaires. D'autant que la mise à jour des vaccins pourrait prendre, selon lui, plusieurs mois. Regeneron contribue au pessimisme ambiant en émettant des doutes sur l'efficacité de son cocktail anti-Covid... Vers 14h50, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 perdent 0,85% à 4 611,25 points et 0,49% à 16 313 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a rattrapé une partie des pertes enregistrées vendredi. Les craintes autours du nouveau variant du coronavirus n'ont certes pas disparu en l'espace d'un week-end, mais les investisseurs ont profité de l'accès de faiblesse des marchés pour racheter à bon compte. A date, Joe Biden a écarté la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires. Au chapitre des valeurs, Moderna a bondi de de 11,8%, soutenue par la perspective d'un nouveau vaccin contre Omicron en début d'année 2022. Le Dow Jones a gagné 0,68% à 35 135,94 points. Le Nasdaq a progressé de 1,88% à 15 782,83 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller de septembre est attendu à 15h, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en novembre sera publié à 15h45 et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en novembre, à 16h.

Le président de la Fed, Jerome Powell et la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, seront auditionnés par la commission bancaire du Sénat américain à 16h.

Les valeurs à suivre

Amazon, Best Buy, Walmart

Au Etats-Unis, le ventes en ligne du Cyber Monday, une campagne promotionnelle en ligne le lundi suivant le Black Friday, devraient atteindre les 10,4 à 11,1 milliards de dollars. Selon les données compilées par l'indice Adobe Digital Economy, elles ont atteint hier soir, à 21h00 heure de New-York, le montant de 7,1 milliards de dollars. A titre de comparaison, en 2020, les ventes s'étaient élevées à 10,8 milliards. Cette année, les problèmes d'approvisionnement ont pesé sur la disponibilité des stocks rendant les promotions peu avantageuses. Les rupture de stocks ont augmenté de 169%.

Merck

Merck a indiqué qu'il avait encore un rôle à jouer dans le traitement du Covid-19. La FDA a convoqué un comité consultatif pour examiner la pilule antivirale de la société, le molnupiravir. Mais la discussion mettra en évidence les limites du médicament, notamment les risques de sécurité et l'efficacité limitée, ce qui pourrait réduire encore plus les attentes concernant les ventes à long terme du médicament. Les analystes s'attendent largement à ce que l'agence autorise le molnupiravir, bien que l'autorisation soit probablement limitée.

Moderna

Lors d'un entretien au Financial Times, le PDG de Moderna, Stéphane Bancel a estimé que l'efficacité des vaccins actuels contre Omicron seraient sans doute bien moindre. Le patron de la biotech américaine a mis en avant le nombre plus élevé de mutations sur la protéine Spike d'Omicron et la vitesse à laquelle se propage ce variant. Selon lui, les laboratoires pharmaceutiques auront besoin de plusieurs mois pour produire en masse un vaccin efficace contre Omicron. Ce ton contraste avec l'assurance de Pfizer qui a suggéré que tout nouveau vaccin pourrait être modifié assez rapidement.

Regeneron

Regeneron indique qu'il n'existe à ce jour aucune donnée directe permettant de tester la résistance de la variante Omicron à l'immunité induite par le vaccin et à l'immunité véhiculée par les anticorps monoclonaux. Pour autant, la biotech américaine ajoute que des analyses in vitro antérieures et la modélisation structurelle des mutations individuelles présentes dans la variante Omicron indiquent qu'il pourrait y avoir une activité de neutralisation réduite de l'immunité induite par les vaccins et par les anticorps monoclonaux, y compris son cocktail.

Tesla

Elon Musk a évoqué lundi les défis liés aux problèmes de chaîne d’approvisionnement concernant la production de son pick-up rétro-futuriste, le Cybertruck. « Oh gars, cette année a été un tel cauchemar pour la chaîne d’approvisionnement et ce n’est pas fini ! », a écrit le directeur général de Tesla sur son compte Twitter. Le fantasque dirigeant a ajouté qu’il ferait plus de commentaires lors de la prochaine publication des résultats.