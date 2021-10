Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Nouvelle progression en vue, les banque en vedette

(AOF) - Les marchés américains devraient prolonger la hausse grâce à un cocktail de nouvelles favorables. Du côté des statistiques économiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont surpris favorablement, de même que les prix à la production. Cette dernière donnée est particulièrement bienvenue en raison de l'inquiétude des investisseurs à propos de l'inflation. Les nouvelles sont également favorables du côté des entreprises : Morgan Stanley, Bank of America... A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent 0,92% et 1,08%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont finalement terminé sur une note positive grâce au repli des taux longs qui a nettement favorisé les valeurs technologiques aux détriment des bancaires. Pourtant, en ouverture de la saison des résultats trimestriels, JPMorgan a fait état d'un bénéfice en nette hausse. Les investisseurs n'ont pas été surpris par la légère accélération de l'inflation en septembre. La publication des "minutes" de la Fed a confirmé son intention de réduire en novembre son soutien à l'économie. Le Dow Jones est resté stable à 34.377,81 points. Le Nasdaq a gagné 0,73% à 14 571,64 pts.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production ont augmenté de 0,5% en septembre aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de +0,6% et +0,7% en août. Hors les éléments volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, ils ont progressé de 0,2%, là où les économistes anticipaient +0,5% après+0,6% en août.

293 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 9 octobre aux Etats-Unis, soit moins que le consensus Reuters s'élevant à 319 000. Le chiffre de la semaine précédente a été révisé de 326 000 à 329 000.

Les valeurs à suivre

Bank of America

Les profits de Bank of America ont augmenté de 58% au troisième trimestre, soutenu par 1,2 milliard de dollars de reprises de provisions pour créances douteuses, la nette progression des revenus d'intérêt et la performance de la division Global Banking. Le bénéfice net a atteint 7,7 milliards de dollars, soit 85 cents par action. Le consensus FactSet s'élevait à seulement 72 cents. Le produit net bancaire a progressé de 12% à 22,8 milliards de dollars, ressortant au dessus des prévisions du marché : 21,68 milliards de dollars.

Boeing

Encore un coup dur pour Boeing. Un nouveau défaut de fabrication aurait été identifié sur son avion 787 Dreamliner, selon les informations du Wall Street Journal, qui indique que certaines pièces en titane seraient moins solides que prévu. En préouverture de Wall Street ce jeudi, l'action de l'avionneur américain recule de 0,8%.

Domino's Pizza

Domino's Pizza lâche plus de 3% en préouverture des marchés actions américains ce jeudi. La déception des investisseurs tient aux ventes inférieures aux attentes dévoilées par le groupe au titre de son troisième trimestre fiscal 2021. Le chiffre d'affaires est ressorti ainsi à 998 millions de dollars (+3,1% sur un an), alors que le consensus FactSet visait 1,03 milliard de dollars. De leur côté, les ventes à magasins comparables ont reculé de 1,9% aux Etats-Unis, contre un consensus de +1,9%.

Morgan Stanley

Morgan Stanley a surpassé les attentes grâce aux bons résultats de la banque d'investissement. Au troisième trimestre, elle a enregistré un bénéfice net en progression de 36% à 3,7 milliards de dollars, soit 1,98 dollar par action. Celui-ci est supérieur au consensus FactSet de 1,69 dollar. Les revenus ont augmenté de 26% à 14,75 milliards de dollars alors que le marché visait seulement 13,93 milliards de dollars. Comme pour ses concurrentes, l'activité de banque d'investissement a été dynamiques grâce aux opérations de fusions & acquisitions et au marché primaire actions.

Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance a dévoilé des résulats trimestriels supérieurs aux attentes. Au titre de son quatrième trimestre fiscal, le bénéfice net de la chaîne de pharmacies est ressorti à 627 millions de dollars, ou 72 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est établi à 1,17 dollar. Le consensus le donnait à 1,02 dollar. Le chiffre d'affaires a atteint 34,26 milliards. Les analystes visaient 33,03 milliards.

Wells Fargo

Wells Fargo a annoncé jeudi avoir réalisé un bénéfice de 5,122 milliards de dollars, soit 1,17 dollar par action, au troisième trimestre 2021, contre 3,216 milliards de dollars, soit 70 cents par action, un an plus tôt. Le chiffre d'affaires est quant à lui passé de 19,316 milliards de dollars à 18,834 milliards de dollars. Le consensus FactSet prévoyait un BPA de 1 dollar et des revenus de 18,273 milliards de dollars. La banque californienne a déclaré avoir récupéré 1,7 milliard de dollars de provisions, ce qui correspond à une hausse de 30 cents du BPA.

Tensions sur les chaînes d'approvisionnement

A l'issue d'une réunion avec les dirigeants de grandes entreprises américaines sur les goulets d'étranglements rencontrés dans le fret mondial, Joe Biden a annoncé une série de mesures visant à fluidifier les chaînes d'approvisionnement et ainsi sauver les fêtes de fin d'année. Alors que les ports de Los Angeles et Long Beach en Californie travailleront bientôt 24 heures sur 24, plusieurs grands distributeurs et services de logistique, parmi lesquels Walmart, FedEx, UPS, Target, ou Home Depot, se sont engagés à mettre des moyens supplémentaires pour éviter les pénuries de biens.