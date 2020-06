Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Nouvelle progression attendue pour les indices, mais pas pour ORACLE

(AOF) - Les marchés américains devraient prolonger leur mouvement de hausse, mais dans des proportions modestes. Ils semblent immunisés contre les craintes d'une seconde vague de Covid-19. Les données économiques du jour concernant l'immobilier, mises en chantier et permis de construire, ont pourtant déçu. Du côté des valeurs, Oracle devrait être sanctionné pour ses revenus décevants. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,31% et 0,42%.

Hier à Wall Street

Les indices boursiers américains ont terminé sur une troisième hausse consécutive mardi. Ils ont continué de bénéficier des annonces de la Fed faites lundi, et ont également pu se réjouir de bons chiffres du côté des ventes au détail et de la production industrielle. Au Congrès, Jerome Powell, le président de la Fed, a expliqué lors de son audition que la reprise économique dépendrait de la capacité à contrôler le coronavirus et a suggéré que plus de dépenses publiques seraient nécessaires. A la clôture, le Dow Jones a progressé de 2,04% à 26 289 points, et le Nasdaq de 1,75% à 9 895 points.

Les chiffres macroéconomiques

974 000 mises en chantier ont été enregistrées en mai aux Etats-Unis en rythme annuel contre 934 000 en avril (chiffre révisé de 891 000) et un consensus Briefing.com de 1,17 million.

1,22 million de permis de construire ont été attribués en mai aux Etats-Unis en rythme annuel contre 1,066 million en avril (chiffre révisé de 1,074 million) et un consensus Briefing.com de 1,26 million.

L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera connue à 16h30.

Les valeurs à suivre

CONOCOPHLLIPS

Une porte-parole de ConocoPhillips a déclaré que le groupe prévoit de reprendre des activités normales de production sur le versant nord en Alaska à compter du mois de juillet. Le spécialiste américain de l'extraction, le transport et la transformation du pétrole avait commencé à réduire sa production fin mai pour la porter à environ 100 000 barils de pétrole par jour en juin. La porte-parole a ajouté que les décisions relatives à toute nouvelle réduction de la production seront prises au mois le mois.

FACEBOOK

Facebook a annoncé la construction d'un nouveau centre d'information sur le vote qui donnera à des millions de personnes des informations précises sur le vote, tout en leur donnant les outils nécessaires pour s'inscrire et faire entendre leur voix dans les urnes.

GROUPON

Groupon a fait état d'une perte ajustée par action au premier trimestre de son exercice 2020 de 1,63 dollar, moins importante que la perte de 1,92 dollar par action anticipée par les analystes. Le chiffre d'affaires du spécialiste des achats groupés ressort à 374,2 millions de dollars, au-dessus du consensus FactSet de 365 millions. La société souligne que le Covid-19 a eu un impact majeur sur ses activités.

NORWEGIAN CRUISE LINE

La crise du Covid-19 est loin d'être terminée pour le secteur des croisières. Ainsi, Norwegian Cruise Line a annoncé mardi soir qu'il prolongeait la suspension de ses croisières jusqu'à fin septembre. Le titre est attendu en baisse de presque 9% à l'ouverture des marchés actions américains, entraînant dans son sillage les actions de ses concurrents, Carnival et Royal Caribbean.

ORACLE

Oracle a dévoilé des résultats mitigés. Au quatrième trimestre, clos fin mai, de son exercice fiscal 2020, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en repli de 17% à 3,11 milliards de dollars, soit 99 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,20 dollar, dépassant de 5 cents le consensus FactSet. Les revenus d'Oracle ont reculé de 6% à 10,44 milliards de dollars, ressortant sous les attentes du marché :10,61 milliards de dollars. Ils ont aussi baissé de 4% à taux de change constants.

TESLA

Les immatriculations de véhicules Tesla ont plongé de 37% en Californie ces deux derniers mois (avril et mai). C'est ce qu'a rapporté mercredi le Wall Street Journal sur la base de données compilées par Dominion Enterprises. Si la pandémie de Covid-19 en est bien entendu la cause, ces chiffres ne sont pas anodins car il concerne un marché clef du constructeur de véhicules électriques.