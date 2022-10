Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Nouvelle hausse en vue des marchés soutenus Johnson & Johnson et Goldman Sachs

(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir en hausse de 1,4% à 2%, comme le laisse penser l'orientation haussière des contrats à terme. Aux Etats-Unis, la saison des résultats des entreprises bat son plein avec un Johnson & Johnson en bonne santé au troisième trimestre 2022 (bénéfice net en progression de 21,6%). Si Goldman Sachs a été pénalisé par la chute d’activité de sa banque d'investissement, le titre est attendu en hausse. Trente minutes avant l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 2,20% et 2,42%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en net rebond bénéficiant notamment de la détente des taux longs. Le dix ans a reculé de près de 5 pdb à 3,9549% et le deux ans de 7 pdb à 4,4369%. Avec une baisse moins importante que prévu de ses bénéfices trimestriels (bénéfice net en baisse de 8% à 7,1 milliards de dollars), Bank of America a redonné un peu d'éclat au secteur bancaire après les déconvenues enregistrées vendredi avec ses concurrentes Citi et JPMorgan. L'indice Dow Jones a gagné 1,86% à 30 185,82 points. Le Nasdaq Composite a pris de son côté 3,43% à 10 675,80 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en septembre seront divulgués à 15h15. A 16h00 sera annoncé l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en octobre.

Les valeurs à suivre

Goldman Sachs

Goldman Sachs a présenté des résultats en nette baisse en raison de la chute de l’activité de la banque d’investissement et confirmé sa réorganisation. Au troisième trimestre, la célèbre banque d'affaires américaine a enregistré un bénéfice net part du groupe en baisse de 44% à 2,96 milliards de dollars, soit 8,25 dollars par action. Comme il est de tradition pour Goldman Sachs, le consensus FactSet est très éloigné de la réalité à 7,75 dollars.

Intel

Mobileye, dont l'introduction en Bourse est prévue le 26 octobre, pourraient être valorisée moins de 20 milliards de dollars, affirme le Wall Street Journal citant des personnes proches du dossier. La filiale d'Intel spécialisée dans les puces et logiciels d'assistance à la conduite avait achetée 15,3 milliards de dollars en 2017 et une valorisation de 50 milliards de dollars avait été initialement évoquée lors de l'annonce d'une future IPO en décembre dernier. Début octobre, UBS jugeait raisonnable la valorisation de 30 milliards de dollars évoquée précédemment par Bloomberg.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a publié des résultats en nette progression au troisième trimestre 2022. Pour ce trimestre écoulé, le géant pharmaceutique et médical américain a enregistré un bénéfice net en progression de 21,6% à 4,46 milliards de dollars. En revanche, son bénéfice ajusté par action a décru de 1,9 % à 2,55 dollars, dépassant de 7 cents les attentes. Il a par ailleurs réalisé des revenus de 23,8 milliards de dollars, en augmentation de 1,9%. Ils ont progressé de 8,1% en données comparables.

Lockheed Martin

Le groupe américain d'aéronautique et de défense Lockheed Martin a réalisé un bénéfice net au troisième trimestre 2022 de 1,8 milliard de dollars, soit 6,71 dollars par action, contre 614 millions de dollars, soit 2,21 dollars par action, au troisième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires net a légèrement progressé à 16,58 milliards, contre 16,02 milliards au troisième trimestre 2021. Le flux de trésorerie disponible était de 2,7 milliards de dollars au troisième trimestre de 2022, contre 1,6 milliard de dollars au troisième trimestre de 2021.

Microsoft

Microsoft a annoncé des licenciements dans plusieurs divisions lundi, s'est vu confirmer Axios. Le géant des logiciels a cependant refusé de dire combien d'emplois avaient été supprimés, mais une source a déclaré au média américain que les licenciements étaient inférieurs à 1000. " Il s'agit d'un autre exemple de grandes entreprises technologiques supprimant des emplois après avoir ralenti ou gelé les embauches en raison du ralentissement économique ", rappelle Axios.