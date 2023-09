Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Nouvelle baisse attendue, le 10 ans au-dessus de 4,60%

(AOF) - Les marchés sont attendus en légère baisse sous la pression de taux longs toujours aussi élevés. Le rendement du 10 ans s'élève à 4,64%. Si la croissance au deuxième trimestre a été confirmée, les inscriptions hebdomadaires au chômage restent faibles. Après avoir touché un plus haut depuis plus d'un an, le cours du baril de WTI perd 0,85% 92,88 points. Du côté des valeurs, Accenture a dévoilé des prévisions décevantes. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,12% et 0,27%.

Hier à Wall Street

Dans le rouge hier, les marchés actions américains ont clôturé la séance sur fond de remontée des taux. Les cours pétroliers s'inscrivent en nette hausse après l'annonce d'une baisse plus importante que prévu des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée. Les investisseurs prendront connaissance vendredi des chiffres sur l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis (indice PCE). Cette dernière statistique sera particulièrement scrutée par la Fed. Le Dow Jones a reculé de 0,2% à 33 550 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,22% à 13 092 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 2,1% au deuxième trimestre, selon une troisième estimation. Le consensus était de + 2,1%. La précédente estimation s'élevait à 2,1% après une hausse de 2,2% du PIB au premier trimestre, chiffre révisé de 2%.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 204 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 215 000, après 202 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 201 000.

Les promesses de ventes immobilières en août seront communiquées à 16h et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Les valeurs à suivre

Accenture

Si Accenture a augmenté la rémunération de ses actionnaires, les investisseurs ont surtout retenu ses prévisions trimestrielles décevantes. Au quatrième trimestre, clos fin août, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,37 milliard de dollars, soit 2,15 dollars par action, à comparer avec 1,66 milliard de dollars, soit 2,60 dollars par action, un an plus tôt. Il est ressorti à 2,71 dollars en données ajustées alors que le marché anticipait 2,65 dollars par action.

Disney/Paramount

La presse américaine rapporte que les négociations entre les acteurs et les studios vont reprendre lundi 2 octobre. Il s'agit d'une première depuis le début du mouvement de grève initié le 14 juillet dernier. Le SAG-AFTRA et l'AMPTP vont reprendre les négociations pour établir un nouveau contrat pour la télévision et le cinéma. " Plusieurs personnes clefs des studios représentés par l'AMPTP seront présents ", a indiqué dans un communiqué le SAG-AFTRA le plus grand syndicat d'Hollywood avec 160 000 membres.

Micron

Micron a présenté des prévisions mitigées. Au premier trimestre de son exercice 2024, le fabricant de mémoires informatiques cible des revenus de 4,4 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars, à comparer avec un consensus de 4,24 milliards de dollars. Micron anticipe par ailleurs une perte par action ajustée de 1,07 dollar, plus ou moins 7 cents. Wall Street cible une perte de 88 cents par titre.

Philip Morris

A l'occasion de sa journée investisseurs, Philip Morris a dévoilé ses objectifs de croissance pour la période 2024-2026. Le spécialiste des produits du tabac vise une hausse de 6-8% de son chiffre d'affaires net y compris l'augmentation du volume total des livraisons. Le groupe table sur une hausse de 8-10 % de son résultat d'exploitation ajusté et une augmentation de 9-11% de son bénéfice par action dilué ajusté. Philip Morris envisage par ailleurs que plus des deux tiers de ses recettes nettes totales proviennent des produits sans fumée en 2030.

Tesla

Le premier procès aux Etats-Unis concernant le système d'aide à la conduite Autopilot des véhicules Tesla, accusé d'être à l'origine d'un accident mortel en 2019, s'ouvre ce jeudi devant un tribunal de l'État de Californie . Le procès découle d'une action au civil alléguant que le système Autopilot a amené la Tesla Model 3 de l'automobiliste Micah Lee à dévier soudainement d'une autoroute à l'est de Los Angeles à 65 miles par heure (105 km/h). Le véhicule a heurté un palmier et a pris feu, le tout en l'espace de quelques secondes.

Uber

Uber Technologies a annoncé aujourd'hui que Prashanth Mahendra-Rajah rejoindra la société en tant que directeur financier le 13 novembre 2023. Diplômé d'un MBA en Finance de l'université Purdue, il est depuis 2017 directeur financier d'Analog Devices, société américaine spécialiste des semi-conducteurs: il définit la stratégie financière et supervise l'organisation financière mondiale de l'entreprise, en étant responsable de la gestion financière. Il a également été de 2014 à 2017 directeur financier de Wabco Holdings Inc, un fournisseur mondial de technologies pour véhicules industriels.