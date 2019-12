Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Nouveaux records en vue

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en légère hausse après avoir déjà inscrit hier de nouveaux records. Les indices terminent l'année en roue libre, baignés par l'optimisme entourant la conclusion d'une trêve commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Au chapitre des valeurs, Tesla est attendu en hausse alors que commenceront lundi les premières livraisons de ses voitures made in China. A 30 minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,25% et 0,40% à 3 252 points et 8 839 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a poursuivi son inexorable marche en avant jeudi et moissonné de nouveaux records. Ainsi, le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,78% à 9 022,39 points, soit au-dessus du seuil fatidique des 9 000 points. Pour sa part, le Dow Jones a achevé la séance en progression de 0,37% à 28 621,39 points. Les indices sont toujours portés par l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Les investisseurs attendent une signature de l'accord de « phase 1 » en janvier. Côté valeur, Amazon s'est distinguée grâce à des ventes record en fin d'année.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique n'est attendue.

Les valeurs à suivre

TESLA

Tesla débutera lundi les livraisons de ses premiers véhicules électriques produits en Chine, rapportent Bloomberg et Reuters sur la base d'une déclaration d'un représentant du constructeur américain. Ainsi, quinze " Model 3 " sortis du site chinois seront livrés à des employés de la firme d'Elon Musk.

UPS

UPS prévoit de traiter un nombre record de 1,9 million de retours le 2 janvier 2020, soit une augmentation de 26 % par rapport à l'année précédente. " Il s'agira d'un septième record consécutif, illustrant la façon dont le commerce électronique continue de transformer les habitudes d'achat ", a commenté la société de messagerie.